Közel két év után, a párizsi olimpia óta először úszott nemzetközi versenyen a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf. A Mare Nostrum-sorozat első állomásán szombaton 100 méter gyorson győzött, majd vasárnap már az egyik kedvenc számában, 100 méter pillangón volt érdekelt.

Milák Kristóf duplázott Monacóban

Milák Kristóf hátát nézte a mezőny 100 pillangón

A Honvéd úszója már az előfutamok során jelezte, hogy remek formában van, az esti döntőben pedig esélyt sem adott a riválisainak. A 100 méteres pillangóúszás fináléjában 50.66 másodperces idővel csapott célba Milák, aki a mezőny egyetlen versenyzőjeként tudott 51 másodperces időn belül úszni. Milák ideje ráadásul rekord a versenysorozatban – a 2024-ben felállított csúcsán sikerült faragnia.

Férfi 400 méter vegyesen is remekeltek a magyarok: Zombori Gábor 4:16.68-as idővel aranyérmet szerzett, míg Holló Balázs a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A Mare Nostrum versenysorozat jövő héten a franciaországi Canet-en-Roussillonban (május 27–28.) folytatódik, majd a hétvégén Barcelona (május 30–31.) lesz a házigazda.