Milák Kristóf első nemzetközi versenye a párizsi olimpia óta minden várakozást felülmúlt.

Albert herceg tüntette ki Milák Kristófot

Ki adta át az elismerést Milák Kristófnak?

A Mare Nostrum első két állomásán 100 méter pillangón a világ idei második és harmadik legjobb eredményét úszta, ráadásul az idei legjobb idő is az ő nevéhez fűződik: az országos bajnokságon elért 50.22 másodperce minden idők kilencedik legjobb eredménye ezen a távon.

Monacóban 50.66 másodperccel győzött 100 pillangón, ez az idő pedig nemcsak a monte-carlói viadal történetének rekordja lett, hanem a teljes Mare Nostrum sorozat valaha volt legjobb eredménye is ezen a versenyen. Az ezért járó különdíjat Milák közvetlenül az esemény fővédnökétől, Albert hercegtől vehette át.

A magyar klasszis formája a franciaországi Canet-en-Roussillonban sem esett vissza. Ismét 100 méter pillangón diadalmaskodott, ezúttal 50.73 másodperccel, ami újabb versenycsúcsot jelentett. A döntőben hat századdal előzte meg egyik legnagyobb riválisát, a kanadai Ilya Kharunt, aki a párizsi olimpia bronzérmese volt ezen a számon.

Milák nemcsak kedvenc számában villogott: 50 méter gyorson is rajthoz állt, ahol 21.88 másodperces idővel bronzérmet szerzett.

A Honvéd úszója a Mare Nostrum első két versenyén összesen hat számban indult, és mind a hat alkalommal dobogóra állhatott: három arany-, egy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött.

A sikereknek anyagi hozadéka is volt, hiszen a díjazásokkal és időeredményekért járó bónuszokkal nagyjából 5000 eurót keresett, de talán ennél is fontosabb jelzés, hogy az 50 és 100 méteres távokon már most kirobbanó formában versenyez.

Barcelonában ugyan már nem indul, de a mostani teljesítménye alapján egyértelmű: Milák Kristóf a kihagyás után is a világ elitjéhez tartozik.