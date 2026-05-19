Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Kitalálós

Nem hiszi el, de ez az állat megszólalásig hasonlít egy ismert politikusra – kitalálja, kire?

Link másolása
Vágólapra másolva!
A kétszeres olimpiai bajnok úszóklasszis közel két év után először indul nemzetközi versenyen. Milák Kristóf legközelebb Monacóban, a Mare Nostrum-sorozat keretében ugrik medencébe.

Milák Kristófnak a 2024-es párizsi olimpia volt a legutóbbi nemzetközi versenye, a klasszis úszó a francia fővárosban 200 pillangón ezüst-, 100 pillangón aranyérmes lett. A 26 éves sportoló a tavalyi áprilisi ob-n részt vett, a szingapúri vb-t azonban kihagyta, majd az idei országos bajnokságon is megmérette magát egy év kihagyást követően. Milák tavasszal vegyes eredményekkel tért vissza, de ezúttal nem vonul pihenőre, hanem folytatja a versenyzést.

Sopron, 2026. április 16. A győztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres férfi gyorsúszás döntőjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 16-án. MTI/Derencsényi István
Milák Kristóf folytatja a versenyzést
Fotó: Derencsényi István/MTI

Milák Kristóf Monacóban folytatja

A nemzetközi szakportál, a SwimSwam szerint Milák neve szerepel a Mare Nostrum-sorozat monacói állomásának nevezési listáján. A kétszeres olimpiai bajnok akkor hagyta ki az év fő versenyét, amikor a tavaszi ob után már semmilyen viadalon sem indult, de most részt vesz rajta, ahogyan tette azt a 2024-es ötkarikás játékok előtt. 

Ez erős jelzésnek tűnik arra nézve, hogy Milák vállalhatja augusztusban a párizsi Európa-bajnokságot is, 

ahol Kós Hubert kérésére akár a magyar váltókban is rendelkezésre állhat – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Milák a két fő számában, 100 és 200 pillangón – előbbin a világ idei legjobb idejével győzött az ob-n Sopronban – szerepel a nevezési listán Monacóban  A három fordulóból álló nemzetközi úszóverseny első etapját ezen a hétvégén, május 23-24-én rendezik meg a miniállamban – Milák Kristóf egyelőre ezen a nevezési listán szerepel. A folytatás Canet-en-Rousillonban és Barcelonában lesz majd esedékes.

  • Kapcsolódó cikkek
„Annyira gyönyörű" – a vadóc magyar úszónő dögös fotókkal sokkolt
Brutális szigor az úszóknál: Sós Csaba többeket is itthon hagyhat az Eb-ről
Előkerült Milák Kristóf, kiderült, mikor láthatjuk legközelebb versenyezni

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!