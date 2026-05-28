A Monte-Carlóban látott forma nem egyszeri villanás volt: Milák Kristóf Canet-ban is a Mare Nostrum-állomás történetének legjobb idejével nyerte meg a 100 méteres pillangó döntőjét. A kétszeres olimpiai bajnok 50.73 másodperccel csapott célba, és hat századdal előzte meg egyik legnagyobb riválisát, a kanadai Ilya Kharunt, aki a párizsi olimpiai döntőben bronzérmes volt ezen a távon – adta hírül a Magyar Úszó Szövetség Facebook-oldala.

Milák Kristóf ismét bombaformában úszott

Milák Kristóf 50 gyorson is dobogóra állt

A Honvéd klasszisa ismét jelezte, hogy 100 pillangón továbbra is a világ élmezőnyéhez tartozik: az ideje nemcsak győzelmet, hanem versenycsúcsot is jelentett, ami különösen értékes annak fényében, hogy közvetlen riválist sikerült legyőznie.

Milák ráadásul nem csak a pillangóra koncentrált: 50 méter gyorson is rajthoz állt, ahol 21.88 másodperces eredménnyel bronzérmet szerzett.

Zombori Gábor hajszállal maradt le az éremről

A magyar csapat több döntőben is érdekelt volt Canet-ban. Zombori Gábor 200 méter vegyesen mindössze egyetlen századdal maradt le a dobogóról, 2:00.65-ös idővel negyedik lett.

Senánszky Petra 50 gyorson ötödikként zárt, és nagyon közel került az Európa-bajnoki szinthez: mindössze 14 század hiányzott neki. A következő állomáson, Barcelonában még lehet esélye a kvalifikációra.

Több magyar döntős, értékes helyezések a medencében

Antal Dávid 100 pillangón ötödik lett 52.75-tel, Jackl Vivien pedig 400 gyorson hatodik helyen végzett 4:17.02-es idővel. Jászó Ádám 100 háton szintén hatodikként zárt, 54.59-es eredménnyel.

A nap végén női 200 gyorson is erős magyar jelenlét volt: Ugrai Panna centikkel maradt le a bronzéremről, 1:58.61-gyel negyedik lett. Mögötte Ábrahám Minna 1:59.07-tel ért célba, míg Késely Ajna nyolcadik helyen fejezte be a döntőt.

A versenyzőkre most egy nap pihenő vár, majd szombaton és vasárnap Barcelonában zárul a Mare Nostrum-körverseny.