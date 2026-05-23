Medencébe ugrott Monacóban. Milák Kristófnak szombatig a 2024-es párizsi olimpia volt a legutóbbi nemzetközi versenye, a klasszis úszó a francia fővárosban 200 pillangón ezüst-, 100 pillangón aranyérmes lett. A 26 éves sportoló a tavalyi áprilisi ob-n részt vett, a szingapúri vb-t azonban kihagyta, majd az idei országos bajnokságon is megmérette magát egy év kihagyást követően.

Milák Kristóf remekül kezdett a Mare Nostrumon

Az olimpiai bajnok magyar úszó, Milák Kristóf 100 méter gyorson győzött 48.13-as idővel. Érdekesség, hogy a párizsi olimpián Németh Nándor ugyanebben a számban 48.20-szal bronzérmet nyert.

A Mare Nostrum úszó-versenysorozat első állomásán Márton Richárd 200 méter pillangóúszásban állt rajtkőre: 1:56.72-es idővel győzött. Márton időeredménye azonban egyelőre elmarad a szövetségi kapitány, Sós Csaba átal elvárt és megszabott Európa-bajnoki szinttől, ami 1:55.91.

Márton Dóra 200 méter háton lett második, Jászó Ádám 100 méter háton, Zombori Gábor pedig 200 méter vegyesen lett harmadik.

A Mare Nostrum versenysorozat monacói versenye még vasárnap folytatódik. A jövő héten Canet-en-Roussillon és Barcelona lesz házigazda.