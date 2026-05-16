A tragédia május 12-én történt, amikor az MMA-harcos a Kirgizisztánban fekvő Iszik-köl tó partjainál pihent a barátaival, és észrevette, hogy négy a vízben úszkáló fiatal lány bajba került.

Tragikusan fiatalon meghalt a korábbi kirgiz MMA-harcos, Medet Zheenaliev

Meghalt a korábbi MMA-harcos, miután négy embert kimentett a tóból

A helyi beszámolók szerint az erős hullámzás és áramlatok miatt az egyik tinédzser elmerült a vízben, Medet Zheenaliev és egyik barátja ekkor azonnal a segítségükre sietett.

A mentőakció sikerrel járt, a négy lányt sikerült kimenekíteni a partra, a kirgiz ketrecharcosnak azonban nyoma veszett. A mentőbúvárok másnap találták meg a holttestét. A hatóságok megerősítették, hogy a sportoló halálát fulladás okozta a mentés közben.

Medet Zheenaliev profiként 2017 és 2019 között szerepelt, pályafutása során két győzelmet és két vereséget szenvedett. Utolsó mérkőzését 2019-ben vívta Oroszországban.