Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij retteg – olyan hírt kapott, amit nem hord ki lábon

Wow!

Megtalálták az öregedés ellenszerét – ön szedi ezt a vitamint?

Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyászba borult a küzdősportok világa. Mindössze 30 éves korában életét vesztette a kirgiz származású MMA-harcos, Medet Zheenaliev.

A tragédia május 12-én történt, amikor az MMA-harcos a Kirgizisztánban fekvő Iszik-köl tó partjainál pihent a barátaival, és észrevette, hogy négy a vízben úszkáló fiatal lány bajba került. 

Tragikusan fiatalon meghalt a korábbi kirgiz MMA-harcos, Medet Zheenaliev
Tragikusan fiatalon meghalt a korábbi kirgiz MMA-harcos, Medet Zheenaliev
Fotó: x

Meghalt a korábbi MMA-harcos, miután négy embert kimentett a tóból

A helyi beszámolók szerint az erős hullámzás és áramlatok miatt az egyik tinédzser elmerült a vízben, Medet Zheenaliev és egyik barátja ekkor azonnal a segítségükre sietett. 

A mentőakció sikerrel járt, a négy lányt sikerült kimenekíteni a partra, a kirgiz ketrecharcosnak azonban nyoma veszett. A mentőbúvárok másnap találták meg a holttestét. A hatóságok megerősítették, hogy a sportoló halálát fulladás okozta a mentés közben.

Medet Zheenaliev profiként 2017 és 2019 között szerepelt, pályafutása során két győzelmet és két vereséget szenvedett. Utolsó mérkőzését 2019-ben vívta Oroszországban.

  • Kapcsolódó cikkek:
Videón terjed a zágrábi verekedés – turistát bántalmazott egy 20 éves szexi MMA harcos nő
Sokkolt az UFC sztárja: Micsoda idióta vagyok!
Csúnyán kiütötték a Magyar Csődört az UFC-gáláján – videó
Kirabolták az UFC szupersztárját, majd megdöbbentő dolog történt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!