Ifjabb Növényi Norbert elképesztő teljesítményt nyújtott a Hexagone MMA 42 főmérkőzésén, amely során TKO-val győzte le a francia Clement Giordanengót, s ezzel bejutott középsúlyú torna döntőjébe. A magyar harcos Lyonba, a szintén francia Letho Duclos ellen lépett volna ketrecbe, ám történt egy váratlan fejlemény.

Ifjabb Növényi Norbert bejelentést tett

Fotó: Növényi Norbert

Növényi Norbert szörnyű hírt oszott meg követőivel

A magyar ketrecharcos pénteken a hivatalos Facebook-oldalán erősített meg a hírt, miszerint sérülés miatt tud kiállni Letho Duclos, majd azt is elmagyarázta, hogy pontosan mi történt.

„Nem akartam ezt a bejegyzést megírni, de biztos vagyok benne, hogy többeteknek már feltűnt, hogy mostanában csak kevés edzésvideót osztottam meg. − kezdődik Növényi bejelentése. − Sajnos megsérültem, ami akadályozza a rendes edzést és a fogyasztást, így kénytelen vagyok visszalépni a június 12-i mérkőzésemtől. Ritkán fordul elő, hogy teljesen egészségesen lépek a ketrecbe, és általában mindig kitartok, de ez most kicsit komolyabb. Már eddig is sokszor kellett szüneteltetnem a karrierem, szóval ez rendkívül frusztráló számomra.”

A jó hír, hogy a szervezet már dolgozik az új időpont megtalálásán, és amint lehetséges, megosztom veletek is a dátumot. Elnézést kérek az ellenfelemtől és mindenkitől, aki jegyet vásárolt a meccsre.”

Növényi megerősítette, hogy hamarosan visszatér, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megszerezze az övét.