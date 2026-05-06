Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Visszatért Varga Judit – ez lesz a feladata

Látta?

Zelenszkij kifakadt: mint egy őrült, úgy sipákol

Link másolása
Vágólapra másolva!
Tizennégy évvel a felejthetetlen londoni játékok után Nagy-Britannia ismét készen áll arra, hogy a világ sportvilágának középpontjába kerüljön. A brit kormány hivatalosan is megkezdte a vizsgálatokat egy 2040-es években megrendezendő olimpia és paralimpia kapcsán.

Tizennégy évvel korábban, 2012-ben a harmadik alkalommal rendezték meg az ötkarikás játékokat, most azonban valami nagyon nagy dobás van készülőben. Újra beszállnak egy olimpia megrendezésébe?

Készülőben egy újabb brit olimpia?
Készülőben egy újabb brit olimpia?
Fotó: Hannibal / MTI/EPA

Készülőben egy újabb brit olimpia?

A brit kormány megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy Nagy-Britannia a 2040-es években ismét olimpiát és paralimpiát rendezzen - adta hírül több szigetországi médium az illetékes minisztérium közlésére hivatkozva.

A BBC szerint első körben olyan kulcsfontosságú tényezőket vesznek górcső alá, mint a lehetséges költségek, a társadalmi-gazdasági előnyök és hogy milyen sikerrel kecsegtetne a jelentkezés.

Az Egyesült Királyság a jövőben állítólag több nagy sporteseménynek is otthont adna és a kormány azt tervezi, hogy szigorúbb intézkedéseket foganatosít a belépőjegyek viszonteladásának terén. Már a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokságon is bűncselekménynek minősülhet a jogosulatlan viszonteladás.

Nagy-Britannia legutóbb 2012-ben rendezett olimpiát Londonban. Két év múlva Los Angeles, 2032-ben pedig Brisbane lesz a nyári játékok házigazdája. A 2036-os helyszínről várhatóan 2027 és 2029 között határoz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A tíz év múlva esedékes rendezés iránt több országból van érdeklődő: Németország mellett kinyilvánította szándékát a Dél-afrikai Köztársaság, India, a Koreai Köztársaság, Chile, Dánia, Kanada, Egyiptom, továbbá Isztambul, Doha, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. Az érdeklődők sorában ott van Budapest is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!