A férfi kajakosoknál az 1000 méteres olimpiai számban hatalmas csata alakult ki a kilenc döntős helyért. Hét előfutamot rendeztek, a két magyar, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint és a kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám magabiztosan kezdett - előbbi láthatóan tartalékolva harmadik hellyel, utóbbi futamgyőzelemmel -, majd jött a négy középfutam, amelyből csak az első két-két helyezett jutott biztosan a döntőbe.

Kopasz ezúttal már többet beleadott, mint korábban, magabiztosan meg is nyerte versenyét, Varga azonban csupán hatodikként ért célba, így ő ezúttal nem küzdhet éremért.

„Nem örülök annak, ami történt és remélem, hogy ez nem egy lejtő kezdete, hanem csak egy kis gödör, amiben vagyok” – értékelt a parton az MTI-nek a Ferencváros kajakosa.

Azt már az elmúlt hetekben, a válogatón is éreztem, hogy valahogy nem találom az ezres iramot, sem az edzéseken, sem a versenyen nem megy a tempó. Ezzel együtt az előfutam ma jól esett, nem is hajtottam ki magam, de mégis talán jobban elfáradtam, mint a középfutamban. Most nem találtam a megfelelő tempót. A válogatón is azt éreztem, hogy az ötszáz jobban megy, mint az ezer, persze az is nagyon szoros lesz, de úgy érzem, ott jobb formát tudok majd mutatni, mint ezren”

– tette hozzá a kétszeres olimpiai ezüstérmes kajakozó.

A nőknél K-1 500-on Gazsó Alida Dóra győzelemmel, Csikós Zsóka pedig harmadik hellyel nyitott, majd a középfutamban - az ötös és a hetes pályán lapátolva - együtt indultak. Gazsó 250 méternél még második volt, de az utolsó száz méterre nagyon elfáradt, s hatodik helyével lemaradt a fináléról, Csikós viszont jól osztotta be az erejét, s az új-zélandi Aimee Fisher mögött másodikként célba érve ott lehet a másnapi éremcsatában.

A férfi kajakosok sprintszámában a világbajnoki címvédő Csizmadia Kolos, valamint Balogh Gergely egyaránt futamgyőzelemmel mutatkozott be, a középfutamban pedig Balogh duplázott, ismét nyert, míg Csizmadia a litván Arturas Seja mögött másodikként berúgva a hajóját jutott a szombati fináléba.