A férfi kajakosoknál az 1000 méteres olimpiai számban hatalmas csata alakult ki a kilenc döntős helyért. Hét előfutamot rendeztek, a két magyar, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint és a kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám magabiztosan kezdett - előbbi láthatóan tartalékolva harmadik hellyel, utóbbi futamgyőzelemmel -, majd jött a négy középfutam, amelyből csak az első két-két helyezett jutott biztosan a döntőbe.
Az olimpiai ezüstérmes kajakozó a legjobb kilenc közé sem jutott be
Kopasz ezúttal már többet beleadott, mint korábban, magabiztosan meg is nyerte versenyét, Varga azonban csupán hatodikként ért célba, így ő ezúttal nem küzdhet éremért.
„Nem örülök annak, ami történt és remélem, hogy ez nem egy lejtő kezdete, hanem csak egy kis gödör, amiben vagyok” – értékelt a parton az MTI-nek a Ferencváros kajakosa.
Azt már az elmúlt hetekben, a válogatón is éreztem, hogy valahogy nem találom az ezres iramot, sem az edzéseken, sem a versenyen nem megy a tempó. Ezzel együtt az előfutam ma jól esett, nem is hajtottam ki magam, de mégis talán jobban elfáradtam, mint a középfutamban. Most nem találtam a megfelelő tempót. A válogatón is azt éreztem, hogy az ötszáz jobban megy, mint az ezer, persze az is nagyon szoros lesz, de úgy érzem, ott jobb formát tudok majd mutatni, mint ezren”
– tette hozzá a kétszeres olimpiai ezüstérmes kajakozó.
A nőknél K-1 500-on Gazsó Alida Dóra győzelemmel, Csikós Zsóka pedig harmadik hellyel nyitott, majd a középfutamban - az ötös és a hetes pályán lapátolva - együtt indultak. Gazsó 250 méternél még második volt, de az utolsó száz méterre nagyon elfáradt, s hatodik helyével lemaradt a fináléról, Csikós viszont jól osztotta be az erejét, s az új-zélandi Aimee Fisher mögött másodikként célba érve ott lehet a másnapi éremcsatában.
A férfi kajakosok sprintszámában a világbajnoki címvédő Csizmadia Kolos, valamint Balogh Gergely egyaránt futamgyőzelemmel mutatkozott be, a középfutamban pedig Balogh duplázott, ismét nyert, míg Csizmadia a litván Arturas Seja mögött másodikként berúgva a hajóját jutott a szombati fináléba.
A magyarok közül az előfutamból egyedül az Opavszky Réka, Paragi Petra kettős jutott tovább egyenes ágon C-2 200 méteren, első helye ugyanis egyből finálét ért. A szám másik magyar indulója, a Takács Kincső, Horányi Dóra duó előbb ötödik, majd második lett, így két hazai páros lesz a fináléban.
Ami a másik két kenus számot illeti, Csorba Zsófia egy második, Győre Panna pedig egy harmadik hellyel kezdett 500 méter egyesben, míg a férfiak hasonló számában Buday Domonkos másodikként, Uhrin Dávid negyedikként lépett tovább a középfutamba. A folytatásban aztán mindkét női versenyző remek teljesítménnyel rukkolt elő, Győre megnyerte második pályáját, Csorba pedig három századdal kikapott ugyan spanyol riválisától, de simán továbblépett a legjobb kilenc közé. Buday és Uhrin azonos középfutamban küzdött, előbbinek éppen sikerült az első három közé kerülnie, utóbbi viszont hatodik helyével a B döntőbe került.
A szegedi vk-n, amely az olimpiai kvalifikációs versenysorozat része, 62 ország közel 700 versenyzője vesz részt, a magyar csapat 49 fős.
