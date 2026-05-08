A nyitónap délelőttjén meglehetősen furcsa élményben volt része Tom Leibscher-Lucznak. A háromszoros olimpiai bajnok német kajakos, aki a korábbi háromszoros világbajnok magyar kajakos, Lucz Dóra férje, beszorult a mellékhelyiségbe.

Hogy szabadult ki az olimpiai bajnok?

A német K4-es csapat kulcsfontosságú elődöntőre készült Szegeden, amikor Leibscher-Lucz elment vécére, kevesebb mint 30 perc volt a futamig. Segítséget hívott, de edzői nem tudták kiszabadítani, így a saját maga oldotta meg a szituációt.

Elnézést szeretnék kérni a verseny személyzetétől. Fél órán keresztül voltam bent a mellékhelyiségben a futam előtt, majd megpróbáltam kijutni. Zárva volt és hiába próbáltam meg kinyitni, nem sikerült. Telefonáltam az edzőimnek, hogy a szerszámaikkal segítsenek, de 25 perccel a rajt előtt megelégeltem: kitörtem a vállammal az ajtót. Az én hibám volt és sajnálom, csak megpróbáltam odaérni a futamomhoz”

– mondta a háromszoros olimpiai bajnok.

A 32 éves kajakos végül beülhetett a német hajóba, miután kiszabadult a WC-ből, s nem is hiába, a kvartett bejutott a döntőbe, miután Ausztrália mögött a második helyen ért célba.