Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Nézze!

Elképesztő, amit Varga Judit csinál – ezt önnek is látnia kell!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Tom Leibscher-Lucz a szegedi kajak-kenu világkupán szorult be a WC-be, és testi erejét kellett használnia, hogy kiszabaduljon. A háromszoros olimpiai bajnok kajakos kishíján lekéste futamát.

A nyitónap délelőttjén meglehetősen furcsa élményben volt része Tom Leibscher-Lucznak. A háromszoros olimpiai bajnok német kajakos, aki a korábbi háromszoros világbajnok magyar kajakos, Lucz Dóra férje, beszorult a mellékhelyiségbe.

Hogy szabadult ki az olimpiai bajnok?
Hogy szabadult ki az olimpiai bajnok?
Fotó:canoeicf.com

Hogy szabadult ki az olimpiai bajnok?

A német K4-es csapat kulcsfontosságú elődöntőre készült Szegeden, amikor Leibscher-Lucz elment vécére, kevesebb mint 30 perc volt a futamig. Segítséget hívott, de edzői nem tudták kiszabadítani, így a saját maga oldotta meg a szituációt.

Elnézést szeretnék kérni a verseny személyzetétől. Fél órán keresztül voltam bent a mellékhelyiségben a futam előtt, majd megpróbáltam kijutni. Zárva volt és hiába próbáltam meg kinyitni, nem sikerült. Telefonáltam az edzőimnek, hogy a szerszámaikkal segítsenek, de 25 perccel a rajt előtt megelégeltem: kitörtem a vállammal az ajtót. Az én hibám volt és sajnálom, csak megpróbáltam odaérni a futamomhoz” 

mondta a háromszoros olimpiai bajnok.

A 32 éves kajakos végül beülhetett a német hajóba, miután kiszabadult a WC-ből, s nem is hiába, a kvartett bejutott a döntőbe, miután Ausztrália mögött a második helyen ért célba.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!