Az első hazai győzelem a második fináléban született meg. A 500 méteres kajak négyesek küzdelmében Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente és Tótka Sándor egy nappal korábban az elő- és a középfutamot is megnyerte, s a tempójukon látható volt, hogy a döntőben is nehéz lehet őket legyőzni. Ez végül nem is sikerült a mezőny tagjainak, a magyar hajó rögtön a rajt után az élre állt, s egyetlen méteren sem engedte át a vezetést a riválisoknak. A győzelme magabiztos és teljesen megérdemelt volt, az értékét pedig növeli, hogy a vert mezőnyben lapátolt többek között a németek olimpiai bajnok négyese is. A szám másik magyar egysége, az U23-as versenyzőkből álló Mircse Iván, Hidvégi Zalán, Keller Gergő és Szabó Levente alkotta kvartett hatodik lett a fináléban.
Nyilatkozott a magyar olimpiai bajnok
„Sok tapasztalatom van a négyes hajókat illetően, már tudom, hogy milyen érzést kell keresni. − mondta az MTI-nek az olimpiai bajnok Tótka Sándor, aki tavaly pihenőévet tartott, s a párizsi játékok után most tért vissza a nemzetközi mezőnybe. − Ez egy nagyon friss négyes, hiszen kedden ültünk csak össze, de nagyon jó, hogy ha van egy kis hiba, azonnal ki tudjuk javítani. Ritkán érzek ilyet és most úgy gondolom, ez a négy ember bármire képes lehet. Ebben az egységben van potenciál és remélem, hogy 2004 után ebben az olimpiai ciklusban oda tesszük a magyar férfi kajak négyest, ahova való.”
A női kajakosok 1000 méter egyes futamában az aktuális világbajnok, Csikós Zsóka és a 2024-es vb-győztes, Kőhalmi Emese is ott volt a rajtnál. A tavaly itthon az év női kajakosának választott Csikós esélyeshez méltóan már az első métereken az élre állt, s az előnyét folyamatosan növelve haladt előre. Jellemző a fölényére, hogy a végén kissé már ki is engedhetett, úgy szerezte meg az aranyérmet. A második helyen Kőhalmi Emese érkezett a célba, azaz kettős magyar sikert ünnepelhetett a Maty-ér közönsége.
Nagyon jó pálya volt, jól jöttem az elején is, s bár a végére valamennyire besült, tudtam tartani a helyemet, ennek nagyon örülök. Természetesen bennem volt, hogy majd kell mennem még egy ötszáz métert is, tehát úgy akartam menni, hogy délutánra is maradjon erőm”
− értékelt Csikós Zsóka.
„Nehéz dolgom volt, hiszen Zsóka idén is nagyon jó formában van, ezt a válogatón is láttuk. A döntő eleje nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, kicsit jobban lemaradtam, mint kellett volna, de aztán a végén tudtam egy nagyot indítani és meglett a második hely, aminek nagyon örülök”− nyilatkozott Kőhalmi Emese.
C-2 500 méteren az olimpiai negyedik Kiss Ágnes, Nagy Bianka duó, amely szegediként duplán hazai környezetben versenyez, végig harcban volt az éremért, s végül a bronz lett az övé. A magyarok végig az ukrán és a kínai hajóval harcoltak, ez a három egység kiemelkedett a mezőnyből. A hajrát a riválisok bírták jobban, a győzelem végül az ukrán Ludmila Luzan vezette ukrán hajóé lett, míg a második helyen a kínaiak végeztek.
„Nagyon boldogok vagyunk. Úgy érzem, hogy a tavalyi év után sikerült előrelépnünk. Ott volt egy kis hullámvölgyünk, ebből szépen jövünk ki, szerintem ez volt az első lépés. Majd meglátjuk, hol lesz a vége”− mondta az eredményhirdetés után Nagy Bianka.
Tudtam, hogy ha minél tovább az ukránokkal tudunk menni, akkor jó helyen leszünk. Nagyon jó verseny volt, én végig azt éreztem, hogy ott van bennünk is a lehetőség. Ez egy nagyon jó első lépés volt előre
− tette hozzá Kiss Ágnes.
A női kajak négyeseknél az U23-as versenyzőkből összeállított csapat - Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna - a döntőben ott folytatta, ahol a pénteki középfutamban abbahagyta. A fiatalok rendkívül bátran versenyeztek, s ugyan a dobogós helyek sorsába nem tudtak beleszólni, egy rendkívül bíztató negyedik hellyel fejezték be a szereplésüket.
Ugyancsak lemaradt az éremről Fejes Dániel, aki sokáig vezetett a kenusok férfi egyes olimpiai számában, 1000 méteren. Kétszázötven és ötszáz méternél is az MTK világbajnok versenyzője haladt a mezőny élén, de aztán a táv második felében ritmust váltottak az ellenfelek, Fejes pedig nem tudott velük tartani és negyedikként haladt át a célvonalon. A győzelmet a csehek olimpiai és világbajnoki címvédője, Martin Fuksa szerezte meg rendkívül izgalmas befutót követően.
