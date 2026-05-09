Az első hazai győzelem a második fináléban született meg. A 500 méteres kajak négyesek küzdelmében Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente és Tótka Sándor egy nappal korábban az elő- és a középfutamot is megnyerte, s a tempójukon látható volt, hogy a döntőben is nehéz lehet őket legyőzni. Ez végül nem is sikerült a mezőny tagjainak, a magyar hajó rögtön a rajt után az élre állt, s egyetlen méteren sem engedte át a vezetést a riválisoknak. A győzelme magabiztos és teljesen megérdemelt volt, az értékét pedig növeli, hogy a vert mezőnyben lapátolt többek között a németek olimpiai bajnok négyese is. A szám másik magyar egysége, az U23-as versenyzőkből álló Mircse Iván, Hidvégi Zalán, Keller Gergő és Szabó Levente alkotta kvartett hatodik lett a fináléban.

Az olimpiai bajnok Tótka Sándor is a csapatban volt

Nyilatkozott a magyar olimpiai bajnok

„Sok tapasztalatom van a négyes hajókat illetően, már tudom, hogy milyen érzést kell keresni. − mondta az MTI-nek az olimpiai bajnok Tótka Sándor, aki tavaly pihenőévet tartott, s a párizsi játékok után most tért vissza a nemzetközi mezőnybe. − Ez egy nagyon friss négyes, hiszen kedden ültünk csak össze, de nagyon jó, hogy ha van egy kis hiba, azonnal ki tudjuk javítani. Ritkán érzek ilyet és most úgy gondolom, ez a négy ember bármire képes lehet. Ebben az egységben van potenciál és remélem, hogy 2004 után ebben az olimpiai ciklusban oda tesszük a magyar férfi kajak négyest, ahova való.”

A női kajakosok 1000 méter egyes futamában az aktuális világbajnok, Csikós Zsóka és a 2024-es vb-győztes, Kőhalmi Emese is ott volt a rajtnál. A tavaly itthon az év női kajakosának választott Csikós esélyeshez méltóan már az első métereken az élre állt, s az előnyét folyamatosan növelve haladt előre. Jellemző a fölényére, hogy a végén kissé már ki is engedhetett, úgy szerezte meg az aranyérmet. A második helyen Kőhalmi Emese érkezett a célba, azaz kettős magyar sikert ünnepelhetett a Maty-ér közönsége.

Nagyon jó pálya volt, jól jöttem az elején is, s bár a végére valamennyire besült, tudtam tartani a helyemet, ennek nagyon örülök. Természetesen bennem volt, hogy majd kell mennem még egy ötszáz métert is, tehát úgy akartam menni, hogy délutánra is maradjon erőm”

− értékelt Csikós Zsóka.