Oszaka Naomi Párizsban sem hazudtolta meg magát. A japán teniszező a Suzanne Lenglen Arénába fekete fűzős, leomló szoknyás bevonulóruhában érkezett, amely inkább illett volna egy divatgálára, mint a Roland Garros salakjára.
Divatbemutató a Roland Garroson
A látványos külső rétegek alatt aztán előkerült a meccsruha is: egy aranyosan csillogó, flitteres Nike-dressz, amely a párizsi napsütésben úgy verte vissza a fényt, mintha Oszaka külön kérte volna a reflektort.
Nem véletlenül. A japán sztár már 2025 áprilisában világossá tette, hogyan tekint a nagy tornákra: „Én bizony minden Grand Slam-tornát úgy kezelek, mintha Met-gála lenne.”
„Úgy nézek ki, mint az Eiffel-torony éjjel”
Oszaka az Australian Openen is nagy feltűnést keltett, akkor medúza ihlette, fehér összeállításban és napernyővel jelent meg. Párizsban ehhez képest is rátett egy lapáttal. A saját inspirációjáról így beszélt: „Vicces, de tudják, milyen az Eiffel-torony éjszaka, amikor csillog? Szerintem egy kicsit úgy nézek ki.”
Később azt is elárulta, kicsit tartott attól, hogy a csillogó ruha túl sok lesz a játékvezetőnek, mert a napfényben erősen visszaverte a fényt. Biztonsági tartalékként két hagyományos Nike-ruhát is bekészített, de végül nem kellett átöltöznie: „Két tartalék, normális Nike-ruhám is volt – köszönet a Nike-nak. Hála Istennek, nem kellett felvennem őket.”
Oszaka szerint a divat nála beszéd helyett is működik. A sajtótájékoztatón azt mondta, nem beszél sokat, ezért a ruháin keresztül tud megszólalni, akár színekben, mintákban vagy anyagokban. Hozzátette, Serena és Venus Williams látványos bevonulóin nőtt fel, és reméli, lesznek gyerekek, akik az ő öltözékeire emlékeznek majd így.
Szabalenka odavolt érte
A világelső Arina Szabalenka, aki szintén nem szégyellős, büszkén mutogatja a bájait, élőben nézte Osaka bevonulását, és nem fukarkodott a dicsérettel:
Imádom. Imádom, hogy kifejezi önmagát, és magabiztosnak érzi magát. Ez a divatvilág szépsége: mindennek van helye, és imádom, hogy ezt behozza a pályára.
Oszaka Naomi teniszezőként mire viszi Párizsban?
A show után azért teniszezni is kellett. Oszaka Laura Siegemund ellen 6:3, 7:6-ra nyert, vagyis a ruha nem nyomasztotta a kelleténél jobban. Igaz, a japán játékosnak a pályán is lenne mit bizonyítania: négyszeres Grand Slam-bajnok, de a 2021-es Australian Open-győzelme óta hosszú ideig kereste régi önmagát. Tavaly a US Openen már elődöntőig jutott, jelenleg pedig a világranglista 16. helyén áll.
A következő fordulóban Donna Vekic vár rá. A kérdés már csak az: Oszaka ezúttal teniszezőként vagy divatikonként hagy mélyebb nyomot Párizsban?