Oszaka Naomi Párizsban sem hazudtolta meg magát. A japán teniszező a Suzanne Lenglen Arénába fekete fűzős, leomló szoknyás bevonulóruhában érkezett, amely inkább illett volna egy divatgálára, mint a Roland Garros salakjára.

Oszaka Naomi fekete estélyi ruhája alól kivillant az aranyszínű sportruha. Divatbemutató a Roland Garroson, a világelső Arina Szabalenka imádta Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Divatbemutató a Roland Garroson

A látványos külső rétegek alatt aztán előkerült a meccsruha is: egy aranyosan csillogó, flitteres Nike-dressz, amely a párizsi napsütésben úgy verte vissza a fényt, mintha Oszaka külön kérte volna a reflektort.

Nem véletlenül. A japán sztár már 2025 áprilisában világossá tette, hogyan tekint a nagy tornákra: „Én bizony minden Grand Slam-tornát úgy kezelek, mintha Met-gála lenne.”

„Úgy nézek ki, mint az Eiffel-torony éjjel”

Oszaka az Australian Openen is nagy feltűnést keltett, akkor medúza ihlette, fehér összeállításban és napernyővel jelent meg. Párizsban ehhez képest is rátett egy lapáttal. A saját inspirációjáról így beszélt: „Vicces, de tudják, milyen az Eiffel-torony éjszaka, amikor csillog? Szerintem egy kicsit úgy nézek ki.”

Később azt is elárulta, kicsit tartott attól, hogy a csillogó ruha túl sok lesz a játékvezetőnek, mert a napfényben erősen visszaverte a fényt. Biztonsági tartalékként két hagyományos Nike-ruhát is bekészített, de végül nem kellett átöltöznie: „Két tartalék, normális Nike-ruhám is volt – köszönet a Nike-nak. Hála Istennek, nem kellett felvennem őket.”

Oszaka szerint a divat nála beszéd helyett is működik. A sajtótájékoztatón azt mondta, nem beszél sokat, ezért a ruháin keresztül tud megszólalni, akár színekben, mintákban vagy anyagokban. Hozzátette, Serena és Venus Williams látványos bevonulóin nőtt fel, és reméli, lesznek gyerekek, akik az ő öltözékeire emlékeznek majd így.

Oszaka Naomi - az éjszaka császárnője, avagy a kivilágított Eiffel-torony Fotó: Jean Catuffe / Getty Images Europe

Szabalenka odavolt érte

A világelső Arina Szabalenka, aki szintén nem szégyellős, büszkén mutogatja a bájait, élőben nézte Osaka bevonulását, és nem fukarkodott a dicsérettel:

Imádom. Imádom, hogy kifejezi önmagát, és magabiztosnak érzi magát. Ez a divatvilág szépsége: mindennek van helye, és imádom, hogy ezt behozza a pályára.