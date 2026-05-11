Rakonczay Gábor győzött a Sri Chinmoy ultramaraton futóversenyen Szófiában, miután tíz napg futott szinte megállás nélkül. Amint a magyar extrémsportoló Facebook-oldalán jelezte, 1217 kilométert teljesített a tíz nap során. A második helyen a skót Luke Ivory (1178 km), a harmadikon a lengyel Jozefaciuk Marcion (1154 km) végzett. Rakonczay Gábor nem az egyetlen magyarként indult a versenyen.

A magyarok közül 1000 kilométer fölé (1001) jutott Fodor Szilárd is, aki hatodik lett a 38 fős mezőnyben. Rakonczay Gábornak nem ez volt az első hatalmas teljesítménye, legutóbb még az Atlanti-óceánt evezte át, de élete fontosabb expedícióiról ebben a cikkben beszélt hosszabban.

Rakonczay Gábor újabb hihetetlen küldetést teljesített
Fotó: facebook.com/rakonczayexpediciok

Rakonczay Gábor megnyugodott

A fent említett cikkben is elmondta az extrémsportoló, hogy most már próbálja kerülni az életveszélyes helyzeteket, így jött a Sri Chinmoy-verseny a képbe, ahol "csak" futni kellett.

Ki volt Sri Chinmoy?

Sri Chinmoy indiai spirituális tanító volt, aki a meditáció, a belső fejlődés és a sport kapcsolatát hangsúlyozta. Azt vallotta, hogy a test fejlesztése segítheti a lelki fejlődést is. A tiszteletére több versenyt is rendeznek, a legismertebb a New York-i 3100 mérföldes ultrafutás, de vannak rövidebb versenyek.

Rakonczay Gábor a bolgár Sri Chinmoy-versenyen indult, itt egy viszonylag rövid, nagyjából 800 méteres aszfaltkörön futnak folyamatosan, 6, illetve 10 napon keresztül a versenyzők. Ugyanazon a kis körön mennek újra és újra, a köröket számlálják, és az nyer, aki a legtöbb kilométert teljesíti az adott idő alatt.

