Olekszandr Uszik megszenvedett a holland legendával. Aki látta már Rico Verhoevent harc közben, tudja, sokszor került már kritikus helyzetbe. Sőt, még leütve is volt, azonban mindig felállt és végül megnyerte a meccset – profi kick-box rekordja a Tapology oldalán 49-8-0, a sportágtól 22 meccses győzelmi szériával vonult vissza. A boksz nehézsúlyú királyának, Usziknak nem is volt könnyű dolga Kairóban, a pontozólapok szerint hátrányban is volt a 11. menetes, szakértők szerint is hibás leállítás pillanatában.
Rico Verhoeven mindent bevet, jön a visszavágó?
Az egyik hivatalos pontozónál valóban Verhoeven vezetett, míg a másik kettő döntetlenre hozta ki a mérkőzést a később bekövetkezett drámai fordulat előtt. Uszik végül a 11. menetben, egy lenyűgöző bal felütéssel kényszerítette földre Verhoevent, majd az újraindítás után megrohamozta ellenfelét, de a bíró, Mark Lyson egy másodperccel a menet vége előtt leállította a mérkőzést. Utóbb kiderült, hogy a bíró a menet végét jelző gong után vetett véget a harcnak.
Verhoeven edzője, Peter Fury sem tért napirendre a történtek után. Kerek perec megmondta neki: „hibáztál”. A bíró, Lyson azzal védekezett, hogy nem hallotta a gongot a közönség zajában. Edzője kritikáit természetesen maga Verhoeven is megosztotta. Fury később azt mondta, elhiszi az indokokat és már nem vádolja csalással a bírót.
A szakértők többsége szerint rendkívül kicsi az esély arra, hogy az óvás miatt az eredményt utólag megváltoztassák, ugyanakkor a kialakult helyzet szinte kikényszeríti a visszavágót. A gála egyik legfontosabb szervezője, Turki Alalshikh már jelezte, hogy szívesen látná újra egymással szemben a két harcost, és a közvélemény is egy második mérkőzést követel, amelyre Verhoeven is kifejezetten nyitott. Amennyiben sikerülne leszervezni a visszavágót, minden bizonnyal az egyik legjobban várt bokszmeccs lesz.
A jelenleg szemsérüléssel bajlódó, UFC-Bajnok Tom Aspinall konkrétan „rablásnak” nevezte az idő előtti megállítást. A Jake Paul állkapcsát brutálisan eltörő világbajnok ökölvívó, Anthony Joshua egy videóban arról beszélt, hogy szerinte tovább kellett volna engedni a meccset az utolsó menetre. Verhoeven, igaza bizonyítása érdekében Joshua szavait is megosztotta közösségi oldalán:
Fény derült a titokra: innen merítette stratégiáját Verhoeven
Hatalmasat robbant a neten Verhoeven egyik legújabb videója. A GLORY-bajnok viccelődött egy sort, azt kérdezte rajongóitól: „szerintetek honnan szedtem az Uszik elleni stratégiámat”?
A felvételen a hollywoodi szupersztár, Jim Carrey látható eszeveszett árnyékboxolás közben. Verhoeven több alkalommal hasonlóan, fejét lehajtva igyekezett nagyobbnál nagyobb találatokat bevinni Usziknak. A jelenetek a 2000-ben bemutatott, Én és én meg az Irén című amerikai vígjátékból származnak.
Akik látták korábban, tudják
Rico Verhoeven a kanadai sportújságírónak, Ariel Helwaninak adott interjút, amelyben részletesen beszámolt a leállítás körülményeiről. Elmondta, pontosan tudta, hogy miután kiesett a fogvédője, az ukrán bajnok rá fog rontani, így védekeznie kell.
„Akik már a korábbi meccseimet is látták, pontosan tudják, engem sokszor leütöttek már. Viszont nem számított, mennyi idő van hátra. Én mindig felálltam és végül nyertem. Most is felálltam, a fogvédőm viszont kiesett és amikor visszatették, hallottam a tíz másodpercet jelző gongot. Rögtön tudtam, hogy rám fog támadni: jött is, én pedig védekeztem. Visszaütöttem, de rögtön realizáltam, hogy ez nem volt okos. Ekkor döntöttem úgy, hogy védekezem, és kivárom a menet végét. Rettenetesen hosszú másodpercek voltak, alig vártam a gongszót. Amikor megszólalt, a bíró közénk ugrott. Gondoltam, jó, vége a menetnek” — emlékezett vissza Verhoeven a sarokban töltött nehéz pillanatokra, amikor Uszik egymás után sorozta ütésekkel.
„A bíró mondta nekem, hogy vége van. Visszakérdeztem, miért, amire azt felelte: vége, leállítottam. Akkor sem értettem. Visszanéztük a meccset és egyértelműen a menet végét jelző gong után állította le és ugrott közénk” — tisztázta a dolgot Verhoeven.