Olekszandr Uszik megszenvedett a holland legendával. Aki látta már Rico Verhoevent harc közben, tudja, sokszor került már kritikus helyzetbe. Sőt, még leütve is volt, azonban mindig felállt és végül megnyerte a meccset – profi kick-box rekordja a Tapology oldalán 49-8-0, a sportágtól 22 meccses győzelmi szériával vonult vissza. A boksz nehézsúlyú királyának, Usziknak nem is volt könnyű dolga Kairóban, a pontozólapok szerint hátrányban is volt a 11. menetes, szakértők szerint is hibás leállítás pillanatában.

Rico Verhoeven mindent bevet, jön a visszavágó?

Az egyik hivatalos pontozónál valóban Verhoeven vezetett, míg a másik kettő döntetlenre hozta ki a mérkőzést a később bekövetkezett drámai fordulat előtt. Uszik végül a 11. menetben, egy lenyűgöző bal felütéssel kényszerítette földre Verhoevent, majd az újraindítás után megrohamozta ellenfelét, de a bíró, Mark Lyson egy másodperccel a menet vége előtt leállította a mérkőzést. Utóbb kiderült, hogy a bíró a menet végét jelző gong után vetett véget a harcnak.

Verhoeven edzője, Peter Fury sem tért napirendre a történtek után. Kerek perec megmondta neki: „hibáztál”. A bíró, Lyson azzal védekezett, hogy nem hallotta a gongot a közönség zajában. Edzője kritikáit természetesen maga Verhoeven is megosztotta. Fury később azt mondta, elhiszi az indokokat és már nem vádolja csalással a bírót.

A szakértők többsége szerint rendkívül kicsi az esély arra, hogy az óvás miatt az eredményt utólag megváltoztassák, ugyanakkor a kialakult helyzet szinte kikényszeríti a visszavágót. A gála egyik legfontosabb szervezője, Turki Alalshikh már jelezte, hogy szívesen látná újra egymással szemben a két harcost, és a közvélemény is egy második mérkőzést követel, amelyre Verhoeven is kifejezetten nyitott. Amennyiben sikerülne leszervezni a visszavágót, minden bizonnyal az egyik legjobban várt bokszmeccs lesz.