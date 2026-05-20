Az olimpia bajnok Risztov Éva kipróbálta, hogy hogyan zajlik a szelektív hulladékgyűjtés Miskolcon. A nyílt vízi úszás olimpiai bajnoka kedden egy kukásautón teljesíthetett szolgálatot, és szorgalmasan segített be az ottani szelektív hulladékgyűjtő brigádnak.
Risztov Éva mindenkit meglepett
A nyílt vízi úszó olimpiai bajnok napjainkra már neves rádióssá vált, szerdán pedig valóra válthatta egyik gyerekkori álmát − számolt be róla a Bors. Risztov Éva Miskolcon, egy kukásautón teljesített szolgálatot, s állítólag gyorsan felvette a ritmust, sőt a vezető szerepet is felvette.
A műsorvezető keddi tevékenységét élőben közvetítették a Facebookon, és azt is közölték, hogy pontosan hol szedte a szemetet az olimpiai bajnok.
