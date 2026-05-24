Maroszán Fábián óriási hőségben lépett pályára az idei év második nagy Grand Slam-tornáján, a Roland Garroson, amelynek első fordulójában a szerb Miomir Kecmanovics volt az ellenfele.

Marozsán Fábián számára egyéniben véget ért a Roland Garros

Óriási hőség a Roland Garros nyitónapján

Marózsán Fábián a vasárnapi nyitány egyedüli magyar versenyzője volt, azonban a 26 éves teniszező nem bírt szerb ellenfelével. Miomir Kecmanovicsnak minden összejött az első szettben, s hamar 5-0-s előnyre tett szert, de aztán a 35 fokos melegtől elájult egy szurkoló a lelátón. A folytatásban a szerb ott folytatta, ahol abbahagyta,

s bár Marozsán már jobban játszott, így sem tudta elkerülni a háromszettes vereséget.

Kecmanovic 🇷🇸 76(0) 63 64 Marozsan 🇭🇺 (K. Radwan-Cho 🇵🇱) #RolandGarros pic.twitter.com/DZurd4r79o — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) May 24, 2026

A játéknap esti mérkőzésén már a huszonnégyszeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovics is pályára lép, a szerb klasszisnak a hazai Giovanni Mpetshi Perricard lesz az ellenfele. Mivel Carlos Alcaraz sérülés miatt már korábban visszalépett a salakpályás megmérettetéstől, így Jannik Sinner lépett elő a legnagyobb favorittá.

TENISZ

ROLAND GARROS

1. forduló

Férfiak

Miomir Kecmanovics (szerb)–Marozsán Fábián 7:6 (7–0), 6:3, 6:4

Duckworth (ausztrál)–Diallo (kanadai) 6:3, 4:1-nél feladta

Nők

Kosztyuk (ukrán, 15.)–Selekhmeteva (spanyol) 6:2, 6:3

Bouzkova (cseh, 27.)–Bronzetti (olasz) 6:3, 6:1

Hszin Vang (kínai, 32.)–Tagger (osztrák) 6:3, 3:6, 6:4

Bencic (svájci, 11.)–Kraus (osztrák) 6:2, 6:3