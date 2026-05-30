Nemcsak a világelső Jannik Sinner szenvedett a francia hőségben, hanem Novak Djokovics is, aki egy körrel később ugyan, de szintén búcsúzott a Roland Garros idei kiírásától. Az olaszhoz hasonlóan a 24-szeres Grand Slam-győztes klasszis is kétszettes előnyt dolgozott ki aktuális ellenfele ellen, ám a 19 éves Joao Fonseca ezután sem adta fel, s hihetetlen kitartása mindenkit sokkolt.

Novak Djokovics számára véget ért a Roland Garros

Új Grand Slam-bajnokot avatnak a Roland Garroson

Novak Djokovics két hazai teniszezőt intézett el a Roland Garroson, aztán a harmadik fordulóban a 19 éves Joao Fonseca ellen lépett pályára. A brazil tehetség köztudottan nagyon szeretett volna játszani a szerb legenda ellen, ám arra kevés esélyt adtak, hogy esélye is lehet. Djokovics az első két szettet egyaránt 6:4-re nyerte meg, mégsem volt örömteli hangulatban, hiszen a harmadik szett előtt egy operatőrrel őrjöngött aki a szerb szerint túl közel merészkedett hozzá.

Bele tudnál mászni még inkább a képembe? A fenébe is, ne gyere ilyen közel!

Novak Djokovic to the cameraman during his match against João Fonseca at Roland Garros:



“Can you come more in my face? For God’s sake make some space”



😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/GZaoNVCe8I — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026

Később kiderült, ez a kis megingás nem jött jól Djokovicsnak, hiszen Fonseca 6:3-ra behúzta a harmadik, 7:5-re pedig a negyedik szettet is. Az ötödik játszmában mindketten brékelték egymást, de a 19 éves tini a mérkőzés ezen pontján már nagyon magabiztosan játszott, 6:5-ös állásnál pedig három ásszal zárta le a továbbjutás kérdését.

Djokovics kiesésével pedig az is eldőlt, hogy új Grand Slam-bajnokot avatnak az idei Roland Garroson.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

FÉRFI EGYES

3. FORDULÓ

Fonseca (brazil, 28.)–Djokovics (szerb, 3.) 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5