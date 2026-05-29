Az életükért küzdenek a teniszezők Párizsban: rosszullétek, hányinger, szédülés, összeomlások és extrém fizikai reakciók kísérik a mérkőzéseket a Roland Garroson.
„Őrület ilyen hőségben teniszezni” – a pálya perzsel, a test feladja a Roland Garroson
A francia meteorológiai szolgálat adatai szerint
az országban már napok óta 32 Celsius-fok feletti napi csúcshőmérsékleteket mérnek – ami önmagában is extrém, különösen május végén.
A mostani időszak ráadásul melegebb, mint a hagyományosan legforróbb hónapnak számító július átlagai, és már most megdőlt Franciaország májusi melegrekordja is.
A Philippe-Chatrier és a Suzanne-Lenglen pályán a játékosok minden megszakításnál azonnal az árnyékba menekülnek. Jeges törölközők, jégtömlők az arcon és a nyakon, elektrolititalok, ventilátorok – minden eszköz bevetésre kerül, hogy a test hőmérsékletét valamelyest visszahozzák a túlélhető tartományba. De sokszor ez sem elég.
Őrület ilyen hőségben játszani”
– fogalmazott a világranglista 16. helyezettje, Casper Ruud, aki első fordulós győzelme után arról beszélt, hogy „élő halottként, zombiként” mozgott a pályán. Elmondása szerint a meccs során olyan érzése volt, mintha hőgutát kapott volna:
„Volt már hasonló érzésem Washingtonban. A negyedik szettben szédültem, és szinte zombiként jártam-keltem.” Ruud nincs egyedül ezzel az élménnyel. A cseh fiatal teniszes, Jakub Mensík például győztes meccse után össze is esett a salakon. A több mint négy és fél órás csata végén az orvosi stábnak kellett segítenie, miután percekig mozdulni sem tudott.
Őrület ilyen körülmények között játszani, főleg ennyi időt a napon tölteni”
– mondta Mensík, aki szerint a rövid szünetek sem elegendőek a regenerálódásra.
A hőség nem válogat: a világelső is összeomlott
A torna egyik legnagyobb drámáját a világelső Jannik Sinner kiesése jelentette. Az olasz játékos két simán megnyert szett és 5:1-es vezetés után teljesen szétesett a Juan Manuel Cerúndolo elleni mérkőzésen. A pályán látványosan lassult a mozgása, pontatlanná vált, és a harmadik szett végére már alig tudott reagálni az ütéseknél. A meccs végül óriási fordulatot hozott: Cerúndolo 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1-re fordított. Sinner a vereség után így magyarázta az összeomlást:
„Reggel nem éreztem jól magam, szédültem, és próbáltam rövid labdameneteket játszani. Aztán elértem a határaimat.”
Bár az olasz játékos később igyekezett nem a hőségre fogni a vereséget, a körülmények egyértelműen hatással voltak a teljesítményére – legalábbis a pályán látott képek ezt sugallták.
„Tízszer hánytam” – a test teljesen feladja
A holland Tallon Griekspoor még ennél is drámaibb élményről számolt be:
saját elmondása szerint a második szett után tízszer hányt a pálya közelében.
„Nem tudom, a hőség volt-e, vagy az étel, de a második szett végén rosszul lettem” – mondta.
A fizikai terhelés és a forróság kombinációja olyan állapotot idéz elő, amelyben a szervezet már nem tud megfelelően hűteni, a folyadék- és elektrolitvesztés pedig gyorsan összeomláshoz vezethet. Nem lehet elmenni szó nélkül elmenni a hazai közönség előtt bemutatkozó francia teniszező, a 21 éves Arthur Gea esete mellett sem. A világranglista 135. helyén álló játékos ugyanis gyomorproblémák miatt került rendkívül kellemetlen helyzetbe, amelyhez köze volt a forróságnak is.
A francia teniszező meccs közben váratlanul a játékvezetőhöz fordult, és sürgős mosdószünetet kért. A teniszező láthatóan rossz állapotban volt, és nem is finomkodott a magyarázattal.
„Ki kell mennem a mosdóba. Már megmozdulni sem tudok” – mondta a bírónak, majd hozzátette:
Nem tudok tovább várni. Ez nem vicc. Rá fogok sz..ni a ki..szott pályára."
A meccs után Gea elárulta: már reggel rosszul érezte magát, pedig előző este még semmi sem utalt problémára.
„Reggel különösen rosszul voltam, de a mérkőzés közben még rosszabb lett a helyzet.
Nagyon meleg volt, sürgősen mosdóba kellett mennem, de először nem engedték” – mondta sajtótájékoztatóján. Elmondása szerint végül orvosi közbenjárásra kapott engedélyt, és gyógyszert is kapott a gyomorfájdalmai enyhítésére.
Közel 32 Celsius-fokos melegben játszottak, a nézők újságokkal legyezték magukat a lelátón, a teniszezők pedig folyamatosan próbálták pótolni a folyadékot. Gea ugyan visszatért a pályára a kényszerszünet után, de már nem tudott fordítani. Karen Hacsanov végül magabiztosan, 6:3, 7:6, 6:0-ra nyerte meg az összecsapást.
A tudomány szerint ez már a klímaváltozás
A háttérben egyre többen beszélnek arról, hogy a Roland Garroson tapasztalható extrém időjárás nem elszigetelt jelenség. Egy nemzetközi klímakutató szervezet, a Climate Central szerint az ilyen hőhullámok legalább négyszer valószínűbbek lettek a klímaváltozás miatt.
Peter Thorne, az ICARUS Climate Research Centre igazgatója szerint:
Tudjuk, kétség sem fér hozzá, hogy az ilyen hőhullámokat a klímaváltozás súlyosbítja. A rekordok, amelyeket látunk, már-már felfoghatatlanok.”
A francia hatóságok is elismerték, hogy a hőségnek tragikus következményei is lehetnek: sporteseményekhez köthetően halálesetekről is beszámoltak az elmúlt napokban, ami tovább erősíti a figyelmeztetést.
Nem csak a játékosok küzdenek – a tenisz is alkalmazkodik
A hőség már a felszerelést is érinti.
A címvédő Coco Gauff például hűtőtáskában tartotta a tartalék ütőit, hogy megőrizze a húrok feszességét.
A szakértők szerint ugyanis a magas hőmérséklet hatással van a húrok feszültségére, a labda pattanására és a játék tempójára is. A melegben a labdák „élénkebbek”, magasabban pörögnek, ami teljesen átalakítja a mérkőzések dinamikáját.
Ez akár előnyt is jelenthet az agresszívebb, erőből játszó teniszezőknek – de a fizikai terhelés árát így is mindenki megfizeti.
A jövő kérdése: meddig bírja ezt a sport?
A Roland Garros idei képe – összeeső játékosok, jégtömlőkkel küzdő sportolók, hűtőben tartott ütők – már túlmutat egy egyszeri hőhullámon. Egyre inkább az a kérdés, hogy a profi sport képes-e alkalmazkodni egy olyan klímához, amelyben a 30–35 fokos hőség már nem kivétel, hanem rendszeres jelenség.
A torna szervezői számára a dilemma egyre élesebb: lehet-e módosítani a menetrendet, bevezetni hőségszabályokat, hosszabb szüneteket, vagy akár zárt tetős pályákat minden mérkőzésre?
Egy biztos: ha a mostani májusi forróság már ilyen hatással van a mezőnyre, akkor a júniusi és júliusi Grand Slam-időszak – Wimbledon és a nyári tornák – még komolyabb kihívásokat tartogathat.
A Roland Garros idei tanulsága így messze túlmutat a teniszpályán: a sport egyre látványosabban szembesül azzal, hogy a klímaváltozás nem jövőbeli probléma – hanem már a jelen része.
