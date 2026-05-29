Live
A párizsi verseny idén nem elsősorban a látványos labdamenetekről vagy az eredményekről marad emlékezetes – hanem arról a brutális hőhullámról, amely napok óta szinte elviselhetetlen körülményeket teremt a párizsi salakon. A teniszezők sorra dőlnek ki a Roland Garroson, rosszullétek, hányinger, szédülés, összeomlások és extrém fizikai reakciók kísérik a mérkőzéseket, miközben a szakértők és a tudósok egyre hangosabban beszélnek arról: mindez már nem egyszerű nyári forróság, hanem a klímaváltozás kézzelfogható következménye.

A világklasszis teniszező, Jannik Sinner is nagyon nehezen viselte a hőséget a Roland Garroson
Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

„Őrület ilyen hőségben teniszezni” – a pálya perzsel, a test feladja a Roland Garroson

A francia meteorológiai szolgálat adatai szerint

az országban már napok óta 32 Celsius-fok feletti napi csúcshőmérsékleteket mérnek – ami önmagában is extrém, különösen május végén. 

A mostani időszak ráadásul melegebb, mint a hagyományosan legforróbb hónapnak számító július átlagai, és már most megdőlt Franciaország májusi melegrekordja is.

A Philippe-Chatrier és a Suzanne-Lenglen pályán a játékosok minden megszakításnál azonnal az árnyékba menekülnek. Jeges törölközők, jégtömlők az arcon és a nyakon, elektrolititalok, ventilátorok – minden eszköz bevetésre kerül, hogy a test hőmérsékletét valamelyest visszahozzák a túlélhető tartományba. De sokszor ez sem elég.

Őrület ilyen hőségben játszani”

– fogalmazott a világranglista 16. helyezettje, Casper Ruud, aki első fordulós győzelme után arról beszélt, hogy „élő halottként, zombiként” mozgott a pályán. Elmondása szerint a meccs során olyan érzése volt, mintha hőgutát kapott volna:

„Volt már hasonló érzésem Washingtonban. A negyedik szettben szédültem, és szinte zombiként jártam-keltem.” Ruud nincs egyedül ezzel az élménnyel. A cseh fiatal teniszes, Jakub Mensík például győztes meccse után össze is esett a salakon. A több mint négy és fél órás csata végén az orvosi stábnak kellett segítenie, miután percekig mozdulni sem tudott.

Őrület ilyen körülmények között játszani, főleg ennyi időt a napon tölteni”

 – mondta Mensík, aki szerint a rövid szünetek sem elegendőek a regenerálódásra.

A hőség nem válogat: a világelső is összeomlott

A torna egyik legnagyobb drámáját a világelső Jannik Sinner kiesése jelentette. Az olasz játékos két simán megnyert szett és 5:1-es vezetés után teljesen szétesett a Juan Manuel Cerúndolo elleni mérkőzésen. A pályán látványosan lassult a mozgása, pontatlanná vált, és a harmadik szett végére már alig tudott reagálni az ütéseknél. A meccs végül óriási fordulatot hozott: Cerúndolo 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1-re fordított. Sinner a vereség után így magyarázta az összeomlást:

„Reggel nem éreztem jól magam, szédültem, és próbáltam rövid labdameneteket játszani. Aztán elértem a határaimat.”

Bár az olasz játékos később igyekezett nem a hőségre fogni a vereséget, a körülmények egyértelműen hatással voltak a teljesítményére – legalábbis a pályán látott képek ezt sugallták.

„Tízszer hánytam” – a test teljesen feladja

A holland Tallon Griekspoor még ennél is drámaibb élményről számolt be: 

saját elmondása szerint a második szett után tízszer hányt a pálya közelében.

„Nem tudom, a hőség volt-e, vagy az étel, de a második szett végén rosszul lettem” – mondta.

A fizikai terhelés és a forróság kombinációja olyan állapotot idéz elő, amelyben a szervezet már nem tud megfelelően hűteni, a folyadék- és elektrolitvesztés pedig gyorsan összeomláshoz vezethet. Nem lehet elmenni szó nélkül elmenni a hazai közönség előtt bemutatkozó francia teniszező, a 21 éves Arthur Gea esete mellett sem. A világranglista 135. helyén álló játékos ugyanis gyomorproblémák miatt került rendkívül kellemetlen helyzetbe, amelyhez köze volt a forróságnak is. 

A francia teniszező meccs közben váratlanul a játékvezetőhöz fordult, és sürgős mosdószünetet kért. A teniszező láthatóan rossz állapotban volt, és nem is finomkodott a magyarázattal.

„Ki kell mennem a mosdóba. Már megmozdulni sem tudok” – mondta a bírónak, majd hozzátette: 

Nem tudok tovább várni. Ez nem vicc. Rá fogok sz..ni a ki..szott pályára."

A meccs után Gea elárulta: már reggel rosszul érezte magát, pedig előző este még semmi sem utalt problémára.

„Reggel különösen rosszul voltam, de a mérkőzés közben még rosszabb lett a helyzet. 

Nagyon meleg volt, sürgősen mosdóba kellett mennem, de először nem engedték” – mondta sajtótájékoztatóján. Elmondása szerint végül orvosi közbenjárásra kapott engedélyt, és gyógyszert is kapott a gyomorfájdalmai enyhítésére.

Közel 32 Celsius-fokos melegben játszottak, a nézők újságokkal legyezték magukat a lelátón, a teniszezők pedig folyamatosan próbálták pótolni a folyadékot. Gea ugyan visszatért a pályára a kényszerszünet után, de már nem tudott fordítani. Karen Hacsanov végül magabiztosan, 6:3, 7:6, 6:0-ra nyerte meg az összecsapást.

A tudomány szerint ez már a klímaváltozás

A háttérben egyre többen beszélnek arról, hogy a Roland Garroson tapasztalható extrém időjárás nem elszigetelt jelenség. Egy nemzetközi klímakutató szervezet, a Climate Central szerint az ilyen hőhullámok legalább négyszer valószínűbbek lettek a klímaváltozás miatt.

Peter Thorne, az ICARUS Climate Research Centre igazgatója szerint:

Tudjuk, kétség sem fér hozzá, hogy az ilyen hőhullámokat a klímaváltozás súlyosbítja. A rekordok, amelyeket látunk, már-már felfoghatatlanok.”

A francia hatóságok is elismerték, hogy a hőségnek tragikus következményei is lehetnek: sporteseményekhez köthetően halálesetekről is beszámoltak az elmúlt napokban, ami tovább erősíti a figyelmeztetést.

Nem csak a játékosok küzdenek – a tenisz is alkalmazkodik

A hőség már a felszerelést is érinti. 

A címvédő Coco Gauff például hűtőtáskában tartotta a tartalék ütőit, hogy megőrizze a húrok feszességét.

A szakértők szerint ugyanis a magas hőmérséklet hatással van a húrok feszültségére, a labda pattanására és a játék tempójára is. A melegben a labdák „élénkebbek”, magasabban pörögnek, ami teljesen átalakítja a mérkőzések dinamikáját.

Ez akár előnyt is jelenthet az agresszívebb, erőből játszó teniszezőknek – de a fizikai terhelés árát így is mindenki megfizeti.

PARIS, FRANCE - MAY 28: Aryna Sabalenka tries to cool off during the Women's Singles second round match against Elsa Jacquemot (not seen) of France on Day Five of the 2026 French Open at Roland Garros on May 28, 2026 in Paris, France. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Arina Szabalenka a pokoli hőségben sem lassít
Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A jövő kérdése: meddig bírja ezt a sport?

A Roland Garros idei képe – összeeső játékosok, jégtömlőkkel küzdő sportolók, hűtőben tartott ütők – már túlmutat egy egyszeri hőhullámon. Egyre inkább az a kérdés, hogy a profi sport képes-e alkalmazkodni egy olyan klímához, amelyben a 30–35 fokos hőség már nem kivétel, hanem rendszeres jelenség.

A torna szervezői számára a dilemma egyre élesebb: lehet-e módosítani a menetrendet, bevezetni hőségszabályokat, hosszabb szüneteket, vagy akár zárt tetős pályákat minden mérkőzésre?

PARIS, FRANCE - MAY 28: Emergency teams help a woman affected by the heat during the women's singles match on day 5 of the French Open tennis tournament between Egypt's Mayar Sherif and US Coco Gauff on Court Suzanne-Lenglen at the Roland-Garros Complex in Paris, France on May 28, 2026. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Még a nézőket is megviseli a meleg
Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Egy biztos: ha a mostani májusi forróság már ilyen hatással van a mezőnyre, akkor a júniusi és júliusi Grand Slam-időszak – Wimbledon és a nyári tornák – még komolyabb kihívásokat tartogathat.

A Roland Garros idei tanulsága így messze túlmutat a teniszpályán: a sport egyre látványosabban szembesül azzal, hogy a klímaváltozás nem jövőbeli probléma – hanem már a jelen része.

