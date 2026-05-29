Az életükért küzdenek a teniszezők Párizsban: rosszullétek, hányinger, szédülés, összeomlások és extrém fizikai reakciók kísérik a mérkőzéseket a Roland Garroson.

A világklasszis teniszező, Jannik Sinner is nagyon nehezen viselte a hőséget a Roland Garroson

„Őrület ilyen hőségben teniszezni” – a pálya perzsel, a test feladja a Roland Garroson

A francia meteorológiai szolgálat adatai szerint

az országban már napok óta 32 Celsius-fok feletti napi csúcshőmérsékleteket mérnek – ami önmagában is extrém, különösen május végén.

A mostani időszak ráadásul melegebb, mint a hagyományosan legforróbb hónapnak számító július átlagai, és már most megdőlt Franciaország májusi melegrekordja is.

A Philippe-Chatrier és a Suzanne-Lenglen pályán a játékosok minden megszakításnál azonnal az árnyékba menekülnek. Jeges törölközők, jégtömlők az arcon és a nyakon, elektrolititalok, ventilátorok – minden eszköz bevetésre kerül, hogy a test hőmérsékletét valamelyest visszahozzák a túlélhető tartományba. De sokszor ez sem elég.

Őrület ilyen hőségben játszani”

– fogalmazott a világranglista 16. helyezettje, Casper Ruud, aki első fordulós győzelme után arról beszélt, hogy „élő halottként, zombiként” mozgott a pályán. Elmondása szerint a meccs során olyan érzése volt, mintha hőgutát kapott volna:

„Volt már hasonló érzésem Washingtonban. A negyedik szettben szédültem, és szinte zombiként jártam-keltem.” Ruud nincs egyedül ezzel az élménnyel. A cseh fiatal teniszes, Jakub Mensík például győztes meccse után össze is esett a salakon. A több mint négy és fél órás csata végén az orvosi stábnak kellett segítenie, miután percekig mozdulni sem tudott.

Őrület ilyen körülmények között játszani, főleg ennyi időt a napon tölteni”

– mondta Mensík, aki szerint a rövid szünetek sem elegendőek a regenerálódásra.

A hőség nem válogat: a világelső is összeomlott

A torna egyik legnagyobb drámáját a világelső Jannik Sinner kiesése jelentette. Az olasz játékos két simán megnyert szett és 5:1-es vezetés után teljesen szétesett a Juan Manuel Cerúndolo elleni mérkőzésen. A pályán látványosan lassult a mozgása, pontatlanná vált, és a harmadik szett végére már alig tudott reagálni az ütéseknél. A meccs végül óriási fordulatot hozott: Cerúndolo 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1-re fordított. Sinner a vereség után így magyarázta az összeomlást: