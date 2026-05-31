Óriási felháborodást váltott ki az interneten a spanyol teniszező tette. Ugyan továbbjutott a Roland Garros, mégsem teljesítménye miatt került be a nemzetközi sajtóba: meglökte az egyik labdaszedő lányt.
Összeomlott a Roland Garroson a spanyol teniszező
Rafael Jodar a Roland Garros harmadik fordulójában aratott 3:2-es győzelmet az amerikai Alex Michelsen ellen. A spanyol azonban nem játszott könnyű meccset. Hiába vezetett az első szett után, ellenfele fordított és már 1:2-re is ellépett. Jodarnak a meccs ezen periódusában nagyon nem ment a játék, látványosan össze is omlott a pályán - az egyik szünetet kihasználva pedig elhagyta a játékteret és elindult a mosdóba.
Ahogy haladt le a pályáról, egy üveg vizet dobott fel valakinek a lelátóra, miközben egy labdaszedő lány hirtelen az útjába lépett. A lány egy pillanatra megbotlott, megbillent, és nem teljesen volt világos, történt-e közöttük bármilyen érintkezés. Jodar a bal kezével integetett a lelátón ülő személynek, - akiről azt állította, hogy az apja - miközben elhaladt a labdaszedő mellett.
„Nem nyúltam hozzá. Nem, nem és nem. Soha nem tennék ilyet. Nem lökdösődtem, semmi hasonlót nem tudnék tenni. Azt mondtam apámnak, hogy készítse elő azokat a dolgokat, amiket adni szokott nekem a mosdószünet után” — ecsetelte a meccs utáni sajtótájékoztatón a spanyol. „Éppen a folyosó közepén volt, szerintem megpróbált kitérni az útból. Úgy láttam, hátrafelé halad, szerintem elesett, de nem azért, mert meglöktem.”
Jodar arról beszélt, szerinte a lány megbotlott a pályatakaróban. Bizonygatta igazát, hogy nem lökte meg, hiszen nagyra értékeli a labdaszedők munkáját és tudja, milyen nehéz körülmények között, ráadásul hőségben végzik a dolgukat. A világranglista 29. helyén álló teniszező incidense heves reakciókat váltott ki az interneten.
„Rafael Jodar egy féreg. Hogy meri meglökni a labdaszedőt? Ez nem az első alkalom, hallottam, hogy a pályán kívül egy rettenetes személy” — írta valaki az X-en. Egy másik feldühödött szurkoló pedig így fogalmazott: „Szánalmas hozzáállás. Tehetséges, de ez nem teniszpályára való”. Mielőtt azonban a sajtótájékoztatón elmagyarázta volna álláspontját, többen a védelmére keltek, mondván, a felvételek félreérthető nézőpontból készültek. „A videó szöge miatt tűnik úgy, mintha meglökné. Ez nem történt meg. Az edzőivel vitatkozik és gesztikulál, miközben a lány megcsúszik” — írta egy kommentelő.
Jodar folytathatja a Roland Garros küzdelmeit. Vasárnap, a negyedik fordulóban honfitársával, Pablo Carrenóval játszik.