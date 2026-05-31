Óriási felháborodást váltott ki az interneten a spanyol teniszező tette. Ugyan továbbjutott a Roland Garros, mégsem teljesítménye miatt került be a nemzetközi sajtóba: meglökte az egyik labdaszedő lányt.

Összeomlott a Roland Garroson a spanyol teniszező

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Összeomlott a Roland Garroson a spanyol teniszező

Rafael Jodar a Roland Garros harmadik fordulójában aratott 3:2-es győzelmet az amerikai Alex Michelsen ellen. A spanyol azonban nem játszott könnyű meccset. Hiába vezetett az első szett után, ellenfele fordított és már 1:2-re is ellépett. Jodarnak a meccs ezen periódusában nagyon nem ment a játék, látványosan össze is omlott a pályán - az egyik szünetet kihasználva pedig elhagyta a játékteret és elindult a mosdóba.

Ahogy haladt le a pályáról, egy üveg vizet dobott fel valakinek a lelátóra, miközben egy labdaszedő lány hirtelen az útjába lépett. A lány egy pillanatra megbotlott, megbillent, és nem teljesen volt világos, történt-e közöttük bármilyen érintkezés. Jodar a bal kezével integetett a lelátón ülő személynek, - akiről azt állította, hogy az apja - miközben elhaladt a labdaszedő mellett.

„Nem nyúltam hozzá. Nem, nem és nem. Soha nem tennék ilyet. Nem lökdösődtem, semmi hasonlót nem tudnék tenni. Azt mondtam apámnak, hogy készítse elő azokat a dolgokat, amiket adni szokott nekem a mosdószünet után” — ecsetelte a meccs utáni sajtótájékoztatón a spanyol. „Éppen a folyosó közepén volt, szerintem megpróbált kitérni az útból. Úgy láttam, hátrafelé halad, szerintem elesett, de nem azért, mert meglöktem.”

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑤𝑒𝑟𝑠𝑗𝑎!



Czy Rafael Jodar pchnął dziewczynkę od podawania piłek?



Zdania są podzielone. Wiele głosów twierdzi, że tak, inne mówią o złudzeniu optycznym, a sam gracz?

Zarzeka się, że nigdy by czegoś takiego nie zrobił.



Jak uważacie? 🤔#RolandGarros #RG2026 pic.twitter.com/JYwBKykpiD — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) May 29, 2026

Jodar arról beszélt, szerinte a lány megbotlott a pályatakaróban. Bizonygatta igazát, hogy nem lökte meg, hiszen nagyra értékeli a labdaszedők munkáját és tudja, milyen nehéz körülmények között, ráadásul hőségben végzik a dolgukat. A világranglista 29. helyén álló teniszező incidense heves reakciókat váltott ki az interneten.

„Rafael Jodar egy féreg. Hogy meri meglökni a labdaszedőt? Ez nem az első alkalom, hallottam, hogy a pályán kívül egy rettenetes személy” — írta valaki az X-en. Egy másik feldühödött szurkoló pedig így fogalmazott: „Szánalmas hozzáállás. Tehetséges, de ez nem teniszpályára való”. Mielőtt azonban a sajtótájékoztatón elmagyarázta volna álláspontját, többen a védelmére keltek, mondván, a felvételek félreérthető nézőpontból készültek. „A videó szöge miatt tűnik úgy, mintha meglökné. Ez nem történt meg. Az edzőivel vitatkozik és gesztikulál, miközben a lány megcsúszik” — írta egy kommentelő.