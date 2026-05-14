Sean Strickland egy egészen elképesztő mérkőzésen az UFC 328-as gáláján megosztott pontozással legyőzte Khamzat Chimaevet (korábban is okozott már meglepetést Strickland, amikor Israel Adesanyát győzte le úgy, hogy mindenki teljesen esélytelennek tartotta erre). A "Tarzan" becenevű bunyósról kiderült, hogy négy nappal a meccs előtt vállsérülést szenvedett, ennek ellenére végig nyomta mind az öt ötperces menetet. Az immár kétszeres középsúlyú UFC-bajnok az X-oldalán számolt be részletesen arról, milyen sérülésekkel zárta az UFC 328-at: „Kettes típusú AC-szalag szakadás, kiterjedt vállszalag-szakadás, és részleges rotátorköpeny-szakadás/íngyulladás. Ezt most rendbe kell raknom…”

Sean Strickland most egy darabig nem lép ketrecbe

Az UFC 328 utáni sajtótájékoztatón Strickland arról beszélt, hogy először pihenni és regenerálódni szeretne, mielőtt a következő ellenfelén gondolkodna. Mintegy pluszként akkor még az eltört orrát is megemlítette (nemhiába szaladt ki a száján az idiótás mondata sem), ami így összeadva nem kevés kihagyást jelenthet a sportolónak. Ami pedig Chimaevet illeti, legközelebb nem az UFC-ben, hane az RFA-ban fog meccselni, méghozzá birkózásban Dillon Danisszel, június 13-án.