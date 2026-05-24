Igaznak bizonyultak a korábbi sajtóhírek. Kálnoki Kis Attila korábbi öttusázó világbajnok és sportújságíró lesz a sportért felelős államtitkár a Tisza-kormányban − derül ki a Magyar Közlönyből.

Vasárnap délelőtt derült ki, hogy Kálnoki Kis Attilát, korábbi öttusázót ezen a héten kérte fel Pósfai Gábor belügyminiszter a sportért felelős államtitkársági pozícióra.

Kálnoki Kis Attila lesz a sportért felelős államtitkár
A Magyar Közlöny május 24-én tette közzé, hogy az eddig a 24.hu főmunkatársaként dolgozó Kálnoki Kis Attilát kérte fel a sportügyekkel foglalkozó szakállamtitkárnak Pósfai Gábor belügyminiszter. Az öttusázóként öt világbajnoki címet szerző, az 1992-es barcelonai olimpián csapatban ötödik helyezett sportújságíró a múlt héten kapta meg a felkérést a pozícióra.

Kálnoki Kis Attila több éven át a Nemzeti Sport főszerkesztőjeként dolgozott, majd a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként is tevékenykedett. 

Jelenleg a 24.hu főmunkatársa, pályája során Minőségi Sportújságírásért- és Feleki László-díjat is kapott.

