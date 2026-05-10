A magyar sportlövő csapat a szombati ezüstérem után vasárnap újabb nagy eredményt ért el: Fábián Sára Ráhel, Major Veronika és Jákó Miriam a női sportpisztolyos trió számban állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A döntőben az Antoaneta Kosztadinova, Lidia Necseva, Miroszlava Mincseva alkotta bolgár csapat volt az ellenfél.

Az olimpiai bronzérmes Major Veronika és sportlövő csapattársai az eszéki Eb-n aranyérmet nyertek

Sportlövő arany a bolgárok elleni döntőben

A magyar hármas a vasárnapi verseny első, tét nélküli szakaszát a negyedik helyen zárta, majd a második körben remek teljesítménnyel másodikként végzett. Ez azt jelentette, hogy délután már az aranyéremért lőhetett az első helyen záró bolgár válogatott ellen.

Az éremmérkőzésen a versenyzők ötös sorozatokat adtak le, és minden 10,2 körös vagy annál jobb lövés ért pontot. A csapatok nem összpontszám alapján döntöttek a győzelemről: minden kör végén az erősebb eredményt elérő együttes két pontot kapott, döntetlen esetén pedig megosztoztak a pontokon. A végső sikerhez 12 pont kellett.

Magabiztosan húzták be a finálét

A döntőt kiválóan kezdték a magyarok: az első két körben is kilenc pontig jutottak, majd a harmadik szériát is megnyerték. A negyedik kör után már 8-0-ra vezettek, így gyakorlatilag kézben tartották az aranycsatát.

A bolgárok ugyan az ötödik körben szépítettek, de Fábiánék a hatodik sorozatban tízpontos körrel kerültek egyetlen lépésre a győzelemtől. Két sorozattal később le is zárták a finálét, és 12-4-es sikerrel megszerezték az Európa-bajnoki címet.

Péni és Nagybányai-Nagy is dobogóra állt

A magyar küldöttség számára nemcsak a női sportpisztolyos trió sikere hozott örömöt vasárnap. Péni István ezüstérmet nyert az 50 méter puska 60 lövéses fekvő versenyszámban, miután 628,6 körrel zárt. Az aranyérmet az osztrák Thomas Mathis szerezte meg, mindössze háromtized körrel megelőzve a magyar versenyzőt.

A nőknél Nagybányai-Nagy Anna bronzérmes lett ugyanebben a számban. A magyar puskás az utolsó tíz lövés előtt még nem állt dobogós helyen, de erős hajrával, 628,2 körös eredménnyel fellépett a harmadik helyre.