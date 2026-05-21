A magyar bokszélet fontos alakját, valamint családtagjait hat hónappal a tragédia után, szerda délután helyezték végső nyugalomra az Új köztemetőben. A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula két gyermekével és több családtagjával együtt veszett oda a tragédiában.

Süllős Gyula és családja búcsúztatója

Fotó: Tumbász Hédi

Hét hónappal a tragédia után végső nyugalomra helyezték az áldozatokat, Süllős Gyula és családja búcsúztatója

Az Origón is beszámoltunk korábban már arról, hogy a tragédiában érintett kisrepülő október 28-án szállt fel Diani repülőteréről, 10 utassal a fedélzetén — köztük 8 magyar és 2 német állampolgárral. A gép nem sokkal később egy erdős területen zuhant le, a tragédiát senki sem élte túl. Süllős Gyula, az egyik legeredményesebb hazai bokszklub, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője is életét vesztette a tragédiában, aki pihenni, kikapcsolódni érkezett az afrikai országba a családjával együtt.

A temetést Süllős testvérének két gyászoló fia szervezte a barátokkal együtt. A virágokból „Anya, apa, mama” feliratot állítottak össze. Az egyik fehér csokron a Panna név volt olvasható, Süllős Gyula gyermeke szintén meghalt a tragédiában.