Székely Zója súlyos árat fizetett a jakartai torna-világbajnokságon meghozott döntéséért: a magyar tornász sérülten is vállalta a felemáskorlát-döntőt, majd mindkét térdét meg kellett műteni. Székely Zója most a Team Hungary YouTube-csatornáján beszélt arról, miért nem tudott visszalépni, és arról is, hogyan élte meg a döntése körül kialakult vitát.

 

Székely Zója még a tavalyi, jakartai torna-világbajnokságon az összetett döntőben ugrás közben megsérült, majd másnap így is elindult a felemás korlát fináléjában. A történet azért kapott nagy visszhangot, mert a magyar tornász végül nem a könnyített leugrást választotta, hanem az eredeti gyakorlatát próbálta végrehajtani. Az érkezés után súlyos sérülést szenvedett, később pedig mindkét térdét meg kellett műteni.

Székely Zója, a levegő magyar királynője már a visszatérésre készül Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP
Székely Zója, a levegő magyar királynője már a visszatérésre készül
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Székely Zója szembement a kapitánnyal?

A Magyar Nemzet szemlézte a Team Hungary YouTube-csatornáján megjelent beszélgetést, amelyben Székely Zója részletesen felidézte, mi zajlott le benne a világbajnoki döntő előtt.

Én az összetett döntőben sérültem meg, ott volt egy teljesen nyújtott lábas érkezésem. Ott nem tudtam hirtelen, hogy milyen súlyosak a sérülések

 – mondta Székely Zója, aki később tudta meg, hogy a szalagja részlegesen elszakadt, emellett csontproblémák is keletkeztek.

A tornász szerint már ekkor is nehéz döntéshelyzetbe került, hiszen másnap következett a felemáskorlát-döntő.

„Én bennem nem volt kérdés, hogy ha én tudok járni, akkor ezt nekem muszáj elvállalni, hiszen sportoló vagyok. Valószínűleg most rosszabbul viselném, ha ott visszalépek a döntőben” – fogalmazott.

Székely Zója azt is elmondta, hogy számára nem egyszerűen egy versenyszámról volt szó, hanem egy világbajnoki döntőről, ahová nagyon kevesen jutnak el.

„Nekem a lelkiismeretem ezt nem bírta volna. Tartalékok álltak mögöttem, a döntőbe nagyon kevesen jutnak el, ezt nem tehettem meg, óriási dolog volt ide bekerülni” – mondta.

A vitás döntés: könnyített leugrás vagy eredeti gyakorlat?

A történet legérzékenyebb része az, hogy Székely Zója végül nem a könnyített megoldást választotta. Edzőjével, Draskóczy Imrével – aki egyben szövetségi kapitány is – korábban szóba került egy leépített gyakorlat, illetve egy könnyebb leugrás lehetősége.

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Székely Zója a beszélgetésben elárulta, hogy a bemelegítés során már fájdalmai voltak, de a döntést nagyon rövid idő alatt kellett meghozni.

Volt olyan terv, hogy a könnyített leugrással hajtsam végre a gyakorlatot. El volt ültetve a fülembe a bogár, hogy ezzel lehet, könnyebb lenne a leérkezés, de ott volt az is, hogy ha az eredetit meg tudom csinálni, akkor jó helyen végezhetek

 – mondta.

A tornász egyértelművé tette, hogy a szeren végül neki kell döntést hoznia. „Én döntöm el, hogy mit csinálok a szeren, de itt nagyon gyorsan kell meghozni a döntést” – fogalmazott Székely Zója.

Kinek a döntése volt?

A sérülés után sokan azt vetették fel, hogy a magyar olimpikon szembement az edzői döntéssel. Székely Zója ugyanakkor most azt hangsúlyozta: a bemelegítés után a csapattal együtt jutottak el a végső döntésig. Ez azért különösen fontos, mert a szövetség korábbi álláspontja szerint másként zajlott a döntéshozatal.

A döntés következménye drámai lett: Székely Zója az érkezésnél már nem tudta megtartani magát, edzője vitte le a szőnyegről, később pedig mindkét térdét meg kellett műteni.

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Székely Zója most már a felépülésére koncentrál, és elmondása szerint jobban halad a rehabilitációja, mint amire számítottak. 

Az előzetes orvosi diagnózisok alapján sokkal jobban állok a felépüléssel, mint ahogy azt terveztük

 – mondta.

A magyar tornász már óvatosan visszatért a tornaszerekhez is, de a leugrásokat egyelőre nem erőlteti. Mint elárulta, nem fél a visszatéréstől, és már a 2028-as Los Angeles-i olimpia is ott van a gondolatai között.

