A két napon át négy szakaszban lebonyolított finálé mindvégig hullámzó, de kiegyenlített volt: mindketten tudtak három-négy frame-t sorozatban nyerni, de elhúzni egyikük sem tudott. A legnagyobb előnye Vúnak volt, aki többször is hárommal vezetett, legutoljára 10-7-nél. Ekkor viszont Murphy 12-10-re fordított, majd Vu 14-12-re, de 14-14-től végig ugyanaz maradt a forgatókönyv: Vu vezetést szerzett, Murphy egyenlített, ez 17-17-nél sem változott, így a sportág történetében másodszor kínai világbajnok lett. Tavaly Csao Hszin-tung diadalmaskodott a sznúker-vb-n.

Szenzációs siker született a sznúker-vb döntőjében

A 22 éves Vu Ji-cö minden idők második legfiatalabb világbajnoka, nála korábban, 21 esztendősen csak a hét vb-címével – az angol Ronnie O'Sullivannel holtversenyben – éllovas skót Stephen Hendry nyert világbajnokságot még 1990-ben. A 43 éves Shaun Murphy ötödször játszott vb-döntőt, az elsőt 2005-ben megnyerte, de 2009, 2015 és 2021 után most negyedszer vesztette el.

A világbajnokságot ötvenedik alkalommal rendezték meg a Crucible Színházban, ahol 1985, 1994 és 2002 után negyedszer fordult elő, hogy döntő frame-ben dőlt el a vb-cím.

A győztes 500 ezer fonttal gazdagodott, a vesztes pedig 200 ezerrel vigasztalódott – adta hírül az MTI.

You certainly weren't being booed, Wu! 😅❤️ pic.twitter.com/ZzVRlPCK1R — BBC Sport (@BBCSport) May 4, 2026

A vb egyetlen magyar indulója, Révész Bulcsú pályafutása legjobbjaként a selejtező harmadik fordulójában búcsúzott, amiért 10 ezer font járt.