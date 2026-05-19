Az északír sztár, Rory McIlroy az Aronimink Golf Clubban rendezett tornán még versenyben volt az élmezőnnyel is, ám végül csak a hetedik helyen zárt.

Egy nézővel balhézott a golfsztár, Rory McIlroy

Miért borult ki a golfsztár?

McIlroy főként a gyenge nyitónapját bánhatta, hiszen a 74-es első kör után komoly hátrányból kellett kapaszkodnia a mezőnyben.

A döntő forduló egyik legemlékezetesebb jelenete akkor történt, amikor McIlroy egy chipütésre készült. Egy bekiabáló néző éppen az ütés pillanatában próbálta kizökkenteni, a labda pedig végül a bunkerben landolt.

A közvetítés felvételei alapján a dühös golfozó hátrafordult, majd azt kiabálta a szurkolónak: „Fogd be a pofád!”, miközben az ütőjével a rendbontó felé mutatott. Úgy tűnt, a biztonsági személyzetet is arra kérte, hogy vezessék ki a nézőt.

May 17, 2026

A jelenet idején McIlroy még három ütésre volt az éllovastól, de a hajrában már nem tudott közelebb kerülni az élmezőnyhöz. A mérkőzés után ugyanakkor nem keresett kifogásokat, inkább saját hibáit emelte ki.

Büszke vagyok arra, hogy visszahoztam magam a versenybe pénteken és szombaton. Ma nehéz körülmények voltak, és úgy érzem, azt a golfot játszottam, amit kellett. Három lyuk viszont nagyon fájni fog: a két par ötösön nem sikerült birdie-t ütnöm, a 13-ason pedig bogey lett a vége. Ezek kerültek a győzelmembe”

– mondta McIlroy.

A tornát végül Aaron Rai nyerte meg, aki ezzel 107 év után lett az első angol játékos, aki elhódította ezt a major-trófeát. McIlroy sportszerűen külön gratulált riválisának is.

„Nagyszerű látni, hogy Aaron nyer. Talán nem lesz nála népszerűbb győztese az évnek” – fogalmazott az északír sztár. Rai a trófeaátadás során meghatottan beszélt arról, mit jelent számára a golf.

„A golf hihetetlen sport. Megtanít az alázatra, a fegyelemre és a kemény munkára. Ebben a játékban semmit sem adnak ingyen, bármilyen szinten játszol is” – mondta az angol bajnok.