Andrej Rubljov megrázó vallomást tett. A klasszis orosz teniszező már korábban is beszélt a depressziójáról, ám nemrég minden korábbinál őszintébben vallott arról az időszakról, amikor teljesen elveszettnek érezte magát.

A férfi teniszezők világranglistájának 14. helyezettje – korábban a top 5-ben is benne volt – nemrég a francia L'Équipe-nek adott interjút, amelyben arról beszélt, hogy pályafutása legsötétebb időszakában már nemcsak a tenisztől távolodott el, hanem az élet értelmét sem látta.

Az orosz teniszező, Andrej Rubljov a depressziójáról vallott
Fotó: VALERY HACHE / AFP

Az orosz teniszező döbbenetes vallomást tett

„Nem konkrétan a teniszről volt szó. 

Egyszerűen nem találtam az élet értelmét. Nem élveztem semmit többé. Nem értettem, mi értelme élni” 

– nyilatkozta Rubljov, akinek a kálváriája 2025 tavaszán érte el a tetőpontját, amikor kiszorult a top 10-ből a világranglistán.

A 28 éves teniszező szerint teljesen összetört mentálisan, és úgy érezte, elérte a mélypontot. Bár a szurkolók számára sokáig csak a pályán látott dühkitörései és önostorozó jelenetei voltak feltűnőek, a háttérben ennél sokkal súlyosabb lelki válság húzódott meg.

Minden vereség katasztrófa volt Rubljov számára

Rubljov nem egyszer produkált sokkoló dühkitörést a pályán. A 2024-es wimbledoni Grand Slam-tornán például saját magát ütötte a teniszütőjével egy elveszített labdamenet után, majd később maga is elismerte, hogy ezek a megnyilvánulások nem kizárólag a tenisz miatt történtek vele. Az orosz sportoló szerint a problémák gyökere egészen gyermekkoráig vezethető vissza, mivel már fiatalon is tragédiaként élte meg a vereségeket, és ez az évek során fokozatosan felemésztette őt.

Minden vereség katasztrófa volt számomra. Amikor ez tíz-tizenöt éven keresztül ismétlődik, az ember lassan saját magát pusztítja el” 

– mondta.

Russia's Andrey Rublev reacts after a point against Argentinas Francisco Cerundolo during their men's singles match on day six of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 23, 2026. (Photo by Izhar Khan / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
Andrej Rubljov gyakran nem tudta fékezni a dühkitöréseit
Fotó: IZHAR KHAN / AFP

A korábbi világelső rántotta ki depessziójából Rubljovot

Rubljov azt is elárulta, hogy antidepresszánsokat szedett, de egy idő után úgy érezte, azok már nem segítenek rajta. A fordulópontot végül a korábbi világelső, a szintén orosz Marat Szafin segítsége jelentette számára, akivel hosszú beszélgetéseket folytatott. A klasszis teniszező szerint új edzője segített neki jobban megérteni önmagát, és ez indította el a gyógyulás útján.

A változás nemcsak mentálisan, hanem a pályán is érzékelhető. 

Rubljov az utóbbi hónapokban ismét stabilabb teljesítményt nyújt, és saját bevallása szerint már nem érzi azt az állandó szorongást és belső feszültséget, 

amely éveken át kínozta.

Bár hangsúlyozta, hogy még mindig nem érzi magát teljesen rendben, most először lát esélyt arra, hogy hosszú távon is maga mögött hagyja élete depresszióval és önpusztító gondolatokkal teli időszakát.

Google News
