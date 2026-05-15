A férfi teniszezők világranglistájának 14. helyezettje – korábban a top 5-ben is benne volt – nemrég a francia L'Équipe-nek adott interjút, amelyben arról beszélt, hogy pályafutása legsötétebb időszakában már nemcsak a tenisztől távolodott el, hanem az élet értelmét sem látta.

Az orosz teniszező, Andrej Rubljov a depressziójáról vallott

Az orosz teniszező döbbenetes vallomást tett

„Nem konkrétan a teniszről volt szó.

Egyszerűen nem találtam az élet értelmét. Nem élveztem semmit többé. Nem értettem, mi értelme élni”

– nyilatkozta Rubljov, akinek a kálváriája 2025 tavaszán érte el a tetőpontját, amikor kiszorult a top 10-ből a világranglistán.

A 28 éves teniszező szerint teljesen összetört mentálisan, és úgy érezte, elérte a mélypontot. Bár a szurkolók számára sokáig csak a pályán látott dühkitörései és önostorozó jelenetei voltak feltűnőek, a háttérben ennél sokkal súlyosabb lelki válság húzódott meg.

Andrey Rublev opens up about a profound existential crisis and a pivotal Safin intervention that reshaped his mindset ahead of Rome Masters—a rare look into mental resilience at the elite level 🧠🎾#Tennis #MentalHealth pic.twitter.com/4oaJTz9LlM — Azat TV (@azattelevision) May 14, 2026

Minden vereség katasztrófa volt Rubljov számára

Rubljov nem egyszer produkált sokkoló dühkitörést a pályán. A 2024-es wimbledoni Grand Slam-tornán például saját magát ütötte a teniszütőjével egy elveszített labdamenet után, majd később maga is elismerte, hogy ezek a megnyilvánulások nem kizárólag a tenisz miatt történtek vele. Az orosz sportoló szerint a problémák gyökere egészen gyermekkoráig vezethető vissza, mivel már fiatalon is tragédiaként élte meg a vereségeket, és ez az évek során fokozatosan felemésztette őt.

Minden vereség katasztrófa volt számomra. Amikor ez tíz-tizenöt éven keresztül ismétlődik, az ember lassan saját magát pusztítja el”

– mondta.

Andrej Rubljov gyakran nem tudta fékezni a dühkitöréseit

A korábbi világelső rántotta ki depessziójából Rubljovot

Rubljov azt is elárulta, hogy antidepresszánsokat szedett, de egy idő után úgy érezte, azok már nem segítenek rajta. A fordulópontot végül a korábbi világelső, a szintén orosz Marat Szafin segítsége jelentette számára, akivel hosszú beszélgetéseket folytatott. A klasszis teniszező szerint új edzője segített neki jobban megérteni önmagát, és ez indította el a gyógyulás útján.

A változás nemcsak mentálisan, hanem a pályán is érzékelhető.

Rubljov az utóbbi hónapokban ismét stabilabb teljesítményt nyújt, és saját bevallása szerint már nem érzi azt az állandó szorongást és belső feszültséget,

amely éveken át kínozta.