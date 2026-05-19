A furcsa incidens a hamburgi torna 32 között rendezett mérkőzésén történt, ahol a francia teniszező a spanyol Alejandro Davidovich Fokina ellen lépett pályára.

Letolta a nadrágját a pálya közepén botrányhős teniszező, Corentin Moutet

Mit művelt a botrányhős teniszező, Corentin Moutet?

Az egyik látványos labdamenet során Moutet nagyot küzdött, hogy visszaérjen egy ejtésre és életben tartsa a pontot, de végül ellenfele könnyedén ütötte el mellette a nyerő labdát.

A francia játékos ezt nehezen viselte. A közönség döbbenten figyelte, ahogy Moutet hirtelen lehúzza a nadrágját egészen a bokájáig. A lelátóról egyszerre hallatszottak nevetések, füttyök és megdöbbent reakciók, mielőtt a teniszező gyorsan visszahúzta volna a nadrágját.

Le Français a écopé d'un avertissement suite à ce geste face à Davidovich Fokina à Hambourg 😱



A székbíró természetesen nem hagyta szó nélkül az esetet: Moutet sportszerűtlen viselkedés miatt figyelmeztetést kapott. A balhé azonban itt még nem ért véget, ugyanis később a francia teniszező már „klasszikusabb” módon tombolt, amikor dühében a falhoz csapta az ütőjét.

A mérkőzést végül a spanyol teniszező nyerte meg két szettben, 6–4, 6–4-re, így Alejandro Davidovich Fokina jutott tovább a nyolcaddöntőbe, ahol az ausztrál Alex de Minaur vár rá.

Érdekesség, hogy nem ez volt az első hasonló jelenet a tenisz történetében. A legendás orosz játékos, Marat Safin a 2004-es Roland Garroson ünnepelt úgy egy megnyert pontot Felix Mantilla ellen, hogy lehúzta a nadrágját. Safin akkor pontbüntetést kapott, de végül megnyerte a mérkőzést – Moutet viszont most nem tudott hasonló bravúrt bemutatni.