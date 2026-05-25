A Suzanne-Lenglen pályán rendezett találkozó első szettjében, 4:2-es Hacsanov-vezetésnél a francia teniszező, Arthur Gea váratlanul a játékvezetőhöz fordult, és sürgős mosdószünetet kért. A teniszező láthatóan rossz állapotban volt, és nem is finomkodott a magyarázattal.

Majdnem a pályán végezte el a nagydolgát a teniszező, Arthur Gea

Kínos helyzetbe került a francia teniszező. Mi lett a vége?

„Ki kell mennem a mosdóba. Már megmozdulni sem tudok” – mondta a bírónak, majd hozzátette:

Nem tudok tovább várni. Ez nem vicc. Rá fogok sz..ni a ki..szott pályára"

A szabályok szerint a játékosok normál esetben csak szettek között kérhetnek hosszabb mosdószünetet, hogy elkerüljék az időhúzást vagy a taktikai visszaéléseket. Gea azonban azt állította, egészségügyi okból volt szüksége az azonnali engedélyre. A helyzet annyira komollyá vált, hogy orvosi személyzetet is bevontak, végül pedig a francia játékos megkapta a lehetőséget, hogy elhagyja a pályát.

A meccs után Gea elárulta: már reggel rosszul érezte magát, pedig előző este még semmi sem utalt problémára.

„Reggel különösen rosszul voltam, de a mérkőzés közben még rosszabb lett a helyzet. Nagyon meleg volt, sürgősen mosdóba kellett mennem, de először nem engedték” – mondta sajtótájékoztatóján. Elmondása szerint végül orvosi közbenjárásra kapott engedélyt, és gyógyszert is kapott a gyomorfájdalmai enyhítésére.

A körülményeket tovább nehezítette a párizsi hőség: a Roland Garroson közel 32 Celsius-fokos melegben játszottak, a nézők újságokkal legyezték magukat a lelátón, a teniszezők pedig folyamatosan próbálták pótolni a folyadékot.

Gea ugyan visszatért a pályára a kényszerszünet után, de már nem tudott fordítani. Karen Hacsanov végül magabiztosan, 6:3, 7:6, 6:0-ra nyerte meg az összecsapást.

A francia teniszező csalódottan, de őszintén beszélt a történtekről: elmondása szerint a mosdószünet után valamivel jobban érezte magát, de fizikailag továbbra is rendkívül nehéz állapotban volt.

„Kicsit jobb lett, de még mindig nagyon rosszul voltam. Fizikailag rendkívül nehéz volt így végigjátszani a mérkőzést” – fogalmazott Gea, akinek Roland Garros-debütálása így nemcsak a nagyszínpad, hanem egy kellemetlen egészségügyi incidens miatt is emlékezetes marad.