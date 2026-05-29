A 19. helyen kiemelt amerikai játékos, Frances Tiafoe elképesztően hosszú, 4 óra 43 perces csatában győzte le a lengyel Hubert Hurkaczot a francia nyílt teniszbajnokságon. Tiafoe végül 6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 6:4 arányban múlta felül a korábbi top 10-es játékost.

Ellopták a sztárteniszező, Frances Tiafoe ütőjét

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Mi történt az amerikai sztárteniszezővel?

A meccs után az amerikai teniszező a 14-es pályán a nézőkkel ünnepelt, a felfokozott hangulatban azonban váratlan fordulat történt: eltűnt az ütője.

Tiafoe később az Instagramon fordult a nyilvánossághoz, és gyakorlatilag könyörgött azért, hogy visszakaphassa a felszerelését.

Fantasztikus volt ma a hangulat a 14-es pályán. De annak a szurkolónak, aki elvette az ütőmet az ünneplés közben, lenne egy kérésem: visszakaphatnám, kérlek? Cserébe adok két jegyet a következő mérkőzésemre”

– üzente a teniszező.

Az Instagramon üzent IFrances Tiafoe

Fotó: Instagram/Frances Tiafoe

A történetnek azonban gyors happy end lett a vége: kevesebb mint egy órával később Tiafoe már arról számolt be, hogy sikerült megtalálni az eltűnt ütőt.

Elmondása szerint egy rajongó jelentkezett nála üzenetben, egyik stábtagja pedig már autóba is ült, hogy átvegye a felszerelést.

Az ütőt azóta megtalálták, és visszakerült a teniszezőhöz

Fotó: Instagram/Frances Tiafoe

A világranglista 22. helyén álló játékos később részletesen felidézte a kaotikus pillanatokat. Elmondta, hogy az ünneplés során még a kezében tartotta az ütőt, ölelkezett a szurkolókkal, majd sietnie kellett, hogy kezet fogjon ellenfelével és a játékvezetővel. Csak akkor döbbent rá a veszteségre, amikor már lefelé sétált a pályáról.

„Egyszer csak beugrott: várjunk csak… egy ütő hiányzik” – idézte fel.

Tiafoe ugyanakkor meglepő megjegyzést is tett: szerinte Európában nagyobb esélye volt arra, hogy visszakapja az eltűnt sporteszközt.

Az Egyesült Államokban valószínűleg nem kaptam volna vissza az ütőt. De itt, Európában úgy éreztem, annyira szeretik a teniszt, hogy elő fog kerülni”

– mondta.

Az amerikai teniszező tavaly negyeddöntőig jutott a Roland Garroson, idei menetelését pedig a harmadik fordulóban folytatja, ahol a portugál selejtezős Jamie Faria vár rá.