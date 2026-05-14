A római Internazionali BNL d’Italia negyeddöntőjében az olasz Luciano Darderi és a spanyol Rafael Jodar teniszmérkőzést szerdán este füst miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni.

Luciano Darderi sem értette, mi történt – füst borította be a teniszmeccset az Olasz Kupa-döntő miatt

Füst a teniszmeccsen? Ez volt az oka!

A Campo Centralét sűrű füstfelhő borította be, amely az alig 500 méterre lévő Stadio Olimpicóból érkezett, ahol az Inter 2–0-ra legyőzte a Laziót a Coppa Italia döntőjében – az összecsapást követő tűzijáték füstje ugyanis egyenesen a teniszközpont főpályájára sodródott.

A játékvezető az első szett 6:5-ös állásánál állította meg a mérkőzést, mivel a látási viszonyok annyira leromlottak, hogy sem a játékosok, sem a nézők nem tudták megfelelően követni a labda útját. A füst ráadásul a torna elektronikus vonalbíró-rendszerét is megzavarta, amelynek visszaállítására szintén várni kellett. A televíziós felvételeken jól látszott, ahogy a salakpálya felett szinte sűrű füst ülte meg a levegőt.

🚬💨 ¿EL MOMENTO MÁS INSÓLITO DEL AÑO?



1️⃣ Inter gana la Copa Italia en el Estadio Olímpico, a metros del Foro Itálico.

2️⃣ El humo de los festejos invade la cancha central de Roma.

3️⃣ Falla el ojo de halcón y se suspende por varios minutos Jódar-Darderi.

pic.twitter.com/gAknAAxQDC — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 13, 2026

A kényszerszünet közel húsz percig tartott, majd a feltételek javultával a játék folytatódhatott. Darderi ezt követően egyenlített, és bírta az idegeket a rövidítésben is, és végül 7:6, 5:7, 6:0-ra a meccset is megnyerte.

Ha ez nem lenne elég, a délelőtti heves eső mintegy két és fél órás csúszást okozott, így a játékosok egészen késő estig a pályán ragadtak – a füstös finálé pedig méltó lezárása lett a római káosz egyik legemlékezetesebb napjának.