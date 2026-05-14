Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin tehetetlen; olyan történt az oroszokkal a fronton, amire 2024 óta nem volt példa

Ezt tudnia kell!

Brutális adatok érkeztek: a lakosság 99 százalékának már a vérében van a gyilkos vegyület

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyet sem gyakran látni. Különös körülmények miatt kellett megszakítani a Luciano Darderi–Rafael Jodar negyeddöntőt szerdán az olasz nyílt teniszbajnokságon: a Lazio-Inter (0-2) Olasz Kupa-döntőt követő tűzijáték füstje okozott gondot.

A római Internazionali BNL d’Italia negyeddöntőjében az olasz Luciano Darderi és a spanyol Rafael Jodar teniszmérkőzést szerdán este füst miatt kellett ideiglenesen felfüggeszteni.

Luciano Darderi sem értette, mi történt_ füst borította be a teniszmeccset az Olasz Kupa-döntő miatt
Luciano Darderi sem értette, mi történt – füst borította be a teniszmeccset az Olasz Kupa-döntő miatt 
Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Füst a teniszmeccsen? Ez volt az oka!

A Campo Centralét sűrű füstfelhő borította be, amely az alig 500 méterre lévő Stadio Olimpicóból érkezett, ahol az Inter 2–0-ra legyőzte a Laziót a Coppa Italia döntőjében – az összecsapást követő tűzijáték füstje ugyanis egyenesen a teniszközpont főpályájára sodródott.

A játékvezető az első szett 6:5-ös állásánál állította meg a mérkőzést, mivel a látási viszonyok annyira leromlottak, hogy sem a játékosok, sem a nézők nem tudták megfelelően követni a labda útját. A füst ráadásul a torna elektronikus vonalbíró-rendszerét is megzavarta, amelynek visszaállítására szintén várni kellett. A televíziós felvételeken jól látszott, ahogy a salakpálya felett szinte sűrű füst ülte meg a levegőt.

A kényszerszünet közel húsz percig tartott, majd a feltételek javultával a játék folytatódhatott. Darderi ezt követően egyenlített, és bírta az idegeket a rövidítésben is, és végül 7:6, 5:7, 6:0-ra a meccset is megnyerte.

Ha ez nem lenne elég, a délelőtti heves eső mintegy két és fél órás csúszást okozott, így a játékosok egészen késő estig a pályán ragadtak – a füstös finálé pedig méltó lezárása lett a római káosz egyik legemlékezetesebb napjának.

A szuperszexi teniszezőnő pánikba esett, hihetetlen helyzetbe hozta magát – galéria
Arina Szabalenka kevesli a pénzt, bojkottal fenyegetőzik
Elképesztő videókkal robbantott az OnlyFans-sztár magyar sportolónő
@tennistv Bizarre scenes in Rome 💨😳 #tennis #tennistv #atptour #rome ♬ original sound - Tennis TV


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!