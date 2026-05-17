A hét utolsó napján véget ér a magyar kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie ötödik etapján egy tűzoltó megmutatta, hogy mit tud ő egy kerékpáron.
Zajlik az élet a Tour de Hongrie körül, volt már itt szakasz változtatás, szombaton ugyanis a magyar történelem egyik legjelentősebb csatájának 500. évfordulójára emlékező Mohácsról eredetileg délben rajtolt volna a mezőny, de aztán a szervezők reggeli tájékoztatása szerint ez végül egy órát csúszott 13:00-ra (és akkor a kerékpárosok között átvillanó nyúlról vagy őzről ne is beszéljünk).
A Tour de Hongrie vasárnapi szakasza sem az unalomról szólt
Jól látható a lenti felvételen, ahogyan a mezőny melletti úton egy tűzoltócsapat kerekezik, egyikőjük még egy kerékre is felkapta a cangát, ami amúgy sem könnyű, nemhogy teljesen beöltözve. A vasárnapi, utolsó szakaszt Balatonalmádiból kezdték a versenyzők és Veszprém az utolsó állomás az idei TDH-n.
