A Tour de Hongrie negyedik szakasza − a magyar történelem egyik legjelentősebb csatájának 500. évfordulójára emlékező − Mohácsról eredetileg délben rajtolt volna, ám a szervezők reggeli tájékoztatása szerint ez végül egy órát csúszik 13.00-ra. Az útvonalból kikerül a Villány, Siklós, Harkány hurok, a mezőny Villányból egyből Pécs felé fordul majd. Itt a hegyi körpálya változatlan marad, a kerékpárosoknak négyszer is le kell küzdeniük a pécsi Bárány úti emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba érnek. Az eredeti 188 kilométer helyett 143 kilométert tekernek, a befutó várható időpontja nem módosul - áll a viadal honlapján. A rövidítés a csapatok kérésére történt.

Eltolták a Tour de Hongrie negyedik szakaszának kezdetét

A Tour de Hongrie szervezőinek ez komoly kihívást jelentett

„A villányi és a pécsi Széchenyi téri gyorsasági részhajrák helyett a pécsi Szigeti úton jelölnek ki új részhajrápontot, itt az utolsó három körben osztanak majd pontokat és bónuszmásodperceket. "Ez egy rendkívüli döntés a szervezők részéről” − mondta Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője, aki hozzáfűzte: a végül kieső településeken is nagyon várják a Tour de Hongrie-t.

A versenyzők biztonsága, az egészségük megőrzése az elsődleges. Nem mindegy, hogy a pécsi hegyi szakasz elejéhez érve kettő vagy három órát áznak az esőben”

Hozzátette: szervezési oldalról komoly kihívás ez a módosítás, hiszen hetekkel, hónapokkal korábban leegyeztetett rendőri zárásokat kell most újraszervezni.