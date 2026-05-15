A viadal derekán a Kaposvár és Szekszárd közötti 152 kilométeres etap várt a mezőnyre 1080 méter szintemelkedéssel. A Pinarello-Q36,5 csapatbusza lerobbant, versenyzőiket így autókkal szállították a rajthelyszínre. Az MBH Bank-CSB-Telecom Fort olasz bringása, Christian Bagatin nem fejezte be a csütörtöki etapot, így a felhős időben 109 kerékpáros vágott neki a híresen kerékpárosbarát városból, a Kaposvár Aréna elől a távnak. A Tour de Hongrie második szakaszán elhíresült őz még pénteken is téma volt, ugyanis bejárta a világsajtót is.

A Tour de Hongrie mezőnye még száraz körülmények között rajtolt

Elázott a mezőny a Tour de Hongrie harmadik szakaszán

Az első óra átlaga 42 km/óra volt, az előző versenynap gyors kezdése és kaotikus befejezése után tehát nyugodtan vágott neki a mezőny a pénteki etapnak Kaposvárról, ahonnan a 2022-es Giro d'Italia magyarországi Nagy Rajtja során szintén a harmadik etap startolt el. Erre emlékezve egy szurkoló a piros-fehér-zöld táblák mellé egy rózsaszínt is elhelyezett a kertjében, máshol népviseletbe öltözött fiatalok üdvözölték a kerékpárosokat.

Öten tudtak meglépni a főmezőnytől, köztük az összetett legjobb magyarjaként fehér trikós Fetter Erik (United Shipping), illetve Révész Ádám (Campana Imballaggi Morbiato Trentinó) az előbb csepergő, majd szakadó esőben. Kaposmérőn lovasíjászok, illetve maga Pókember is üdvözölte a bringásokat, akik Kaposváron, Komlón és Szálkán részhajrában pontokat és jóváírásmásodperceket zsebelhettek be, illetve volt két, egyaránt harmadik kategóriás emelkedő is Gödrén és Zobákpusztán. Fetter két részhajrát és egy hegyet is elvitt, a másik emelkedőn második lett, és Révész is gyűjtött pontokat mindkét elszámolásban.

Kisgyerekek a 2020-as győztes Valter Attilát éltető milonóval készültek, de huszárok is kilátogattak az út mellé. A hajrához közeledve Révész elcsúszott, így leszakadt a szökevényektől, akiknek legnagyobb előnye közel két percre nőtt. A szakadó esőben aztán egyre közelített a mezőny, amelyben a magyar válogatott Vock András is bukott, de rögtön folytatni tudta a versenyt.