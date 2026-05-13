Még április végén számoltunk be arról az Origón, hogy mégis ott lehet a Tour de Hongrie magyar országúti kerékpáros körverseny május 13-i rajtjánál az MBH Bank-CSB-Telecom Fort csapata, amelynek versenyzője, Makrai Bálint korábban pozitív doppingtesztet adott. Illetve azt is megírtuk, hogy a 2026-os versenyen ott lesz majd Valter Attila is, aki korábban megnyerte már ezt a megmérettetést.

A Tour de Hongrie bukással kezdődött szerdán

Szinte azonnal bukással indult a Tour de Hongrie

Tíz kilométert sem tett meg a 47. Tour de Hongrie mezőnye a Gyula és Békéscsaba közötti nyitószakaszon, mikor megtörtént a verseny első bukása: körülbelül tízen kerültek földre, a legrosszabbul a belga Senne Thonnon (Team Flanders - Baloise) járt, akinek fel kellett adnia a versenyt.