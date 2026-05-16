Az őzike után egy újabb állat okozott rémületes pillanatokat a magyar kerékpárversenyen. A Tour de Hongrie negyedik szakasza a kiszámíthatatlan időjárás miatt rövidítést kapott, de az izgalmak így sem maradtak el.

Szombaton a negyedik szakasza kezdődött meg a 2026-os Tour de Hongrie kerékpárversenynek, azonban az esőzés miatt már korábban bejelentették, hogy az útvonalból kikerül a Villány, Siklós és Harkány hurok. A mezőny így vágott neki a mai megmérettetésnek, azt pedig menet közben erősítették meg a szervezők, hogy a hegyi körpályát nem veszik ki.

Esőben rajtolt a Tour de Hongrie mezőnye
Fotó: Kacsúr Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Újabb állat lepte meg a Tour de Hongrie mezőnyét

Azok után, hogy a második szakaszon egy őz keresztezte a kerékpárosok útját, − amiről a verseny rendezőjét is megkérdeztük − a negyedik megmérettetésen már egy nyúl szaladt át a szökevénycsoport és a főmezőny között. Ez közel sem volt annyira balesetveszélyes, mint a „bambi” mutatványa, de így is látványosra sikeredett.

Az M4 Sport videóját a nyúlt ámokfutásáról ide kattintva tekintheti meg.

A negyedik szakasz végeredményével később jelentkezünk!

