Szombaton a negyedik szakasza kezdődött meg a 2026-os Tour de Hongrie kerékpárversenynek, azonban az esőzés miatt már korábban bejelentették, hogy az útvonalból kikerül a Villány, Siklós és Harkány hurok. A mezőny így vágott neki a mai megmérettetésnek, azt pedig menet közben erősítették meg a szervezők, hogy a hegyi körpályát nem veszik ki.
Újabb állat lepte meg a Tour de Hongrie mezőnyét
Azok után, hogy a második szakaszon egy őz keresztezte a kerékpárosok útját, − amiről a verseny rendezőjét is megkérdeztük − a negyedik megmérettetésen már egy nyúl szaladt át a szökevénycsoport és a főmezőny között. Ez közel sem volt annyira balesetveszélyes, mint a „bambi” mutatványa, de így is látványosra sikeredett.
