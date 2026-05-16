Szombaton a negyedik szakasza kezdődött meg a 2026-os Tour de Hongrie kerékpárversenynek, azonban az esőzés miatt már korábban bejelentették, hogy az útvonalból kikerül a Villány, Siklós és Harkány hurok. A mezőny így vágott neki a mai megmérettetésnek, azt pedig menet közben erősítették meg a szervezők, hogy a hegyi körpályát nem veszik ki.

Esőben rajtolt a Tour de Hongrie mezőnye

Újabb állat lepte meg a Tour de Hongrie mezőnyét

Azok után, hogy a második szakaszon egy őz keresztezte a kerékpárosok útját, − amiről a verseny rendezőjét is megkérdeztük − a negyedik megmérettetésen már egy nyúl szaladt át a szökevénycsoport és a főmezőny között. Ez közel sem volt annyira balesetveszélyes, mint a „bambi” mutatványa, de így is látványosra sikeredett.

#TdH2026 Stage 4 has officially started. 147 km to go.



107 riders signed. Munton (🇿🇦, @maprocycling) and Révész (🇭🇺, Campana) DNS. pic.twitter.com/NXIFXH5ZTo — Tour de Hongrie (@TourdeHongrie_) May 16, 2026

A negyedik szakasz végeredményével később jelentkezünk!