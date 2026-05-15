A Tour de Hongrie második szakaszának elején történt meg az ijesztő jelenet, amikor a mezőnyt Valter Attila csapata, a Bahrein vezette. A világszenzációvá vált videón jól látszik, ahogyan egy őz nemes egyszerűséggel keresztülesik esik az úton, az egyik bringás csak lefékezve tudta elkerülni a balesetet.

Őz ijesztett rá a Tour de Hongrie mezőnyére

Fotó: Rosta Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Mindenhol írtak a Tour de Hongrie-n történtekről

Az angol The Sun című lap vad pillanatokról számolt be, amikor a mezőnyt vezető Martin Svrcek azonnal lefékezett, hogy ezzel is elkerülje a balesetet, valamint az állat sérülését.

Hú, ez nagyon veszélyes volt, de a kikerülés elképesztően dinamikus volt”

− írta az egyik hozzászóló. Az őz története Franciaországig is eljutott, ott a L'Équipe írt a történtekről, majd hozzátették, hogy a Tour de Hongrie második szakasza ezt leszámítva is izgalmasra sikerült. Mint ismert, végül Benoit Cosnefroy győzött, ezzel a sárga trikót is átvehette.

#TdH2026 Oh deer, that was a close one! 😳 🦌 pic.twitter.com/Z5JFtyyg14 — Tour de Hongrie (@TourdeHongrie_) May 14, 2026

A spanyol Marca hasábjain a „legvadabb menekülésként” írtak az őz ámokfutásáról, véleményük szerint csoda, hogy nem bukott el a fél mezőny.

Pénteken a Kaposvár és Szekszárd közötti, mezőnyhajrát ígérő 152 kilométeres táv vár a mezőnyre, amely összesen 836 kilométert teker le, amíg a vasárnapi záró szakaszon célba ér Veszprémben.

Eredmények:

2. szakasz, Szarvas-Paks, 206 km:

1. Benoit Cosnefroy (francia, UAE Emirates-XRG) 4:20:51 óra

2. Alexis Renard (francia, Cofidis) 2 másodperc hátrány

3. Max Kanter (német, XDS Astana) azonos idővel

...18. Dina Márton (MBH Bank-CSB-Telecom Fort) a. i.

...21. Fetter Erik (United Shipping) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Cosnefroy 7:13:33 óra

2. Kristian Egholm (dán, Lidl-Trek) 4 másodperc hátrány

3. Tim Merlier (belga, Soudal - Quick-Step) 6 mp h.

...17. Fetter 16 mp h.