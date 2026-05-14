Még a táv első részénél járt a mezőny a Tour de Hongrie-n, amikor egy őz lepte meg a bringásokat. A mezőny elején a Bahrein kerekesei voltak, köztük Valter Attila, aki napra pontosan öt éve ezen a napon viselhette a mezőnyben először a rózsaszín trikót a Giro d'Italián.

A Tour de Hongrie mezőnye komoly balesetet úszott meg

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Megúszta a Tour de Hongrie mezőnye az őz becsapódását

A második szakaszon rögtön volt egy kis izgalom, amikor egy őz csapódott át az úton a mezőny előtt. Az M4 Sport videóján is jól látszik, hogy kevés hiányzott egy komolyabb balesethez.

A mezőny összesen 836 kilométert teker le, amíg a vasárnapi záróetapon célba ér Veszprémben.