A második szakaszánál jár a magyar kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie második szakasza egyben az idei leghosszabb, Szarvas és Paks között, ahol 206 kilométer volt a hivatalos táv.
Még a táv első részénél járt a mezőny a Tour de Hongrie-n, amikor egy őz lepte meg a bringásokat. A mezőny elején a Bahrein kerekesei voltak, köztük Valter Attila, aki napra pontosan öt éve ezen a napon viselhette a mezőnyben először a rózsaszín trikót a Giro d'Italián.
Megúszta a Tour de Hongrie mezőnye az őz becsapódását
A második szakaszon rögtön volt egy kis izgalom, amikor egy őz csapódott át az úton a mezőny előtt. Az M4 Sport videóján is jól látszik, hogy kevés hiányzott egy komolyabb balesethez.
A mezőny összesen 836 kilométert teker le, amíg a vasárnapi záróetapon célba ér Veszprémben.
