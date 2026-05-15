Egy ijedt őz okozott kis híján balesetet a magyar kerékpárversenyen. A Tour de Hongrie második szakaszáról számos nemzetközi oldal is beszámolt, a szakaszgyőztes mellett pedig a mezőny elé becsapódó Bambi lett a legnagyobb sztár – erre reagált az Origónak Eisenkrammer Károly, a verseny főszervezője.

Vezető helyen foglalkoztak a világ nagyobb sportlapjai, oldalai a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárversenyen történt „vadkalanddal”. Mint honlapunk is beszámolt róla, egy őz keresztezte a mezőny útvonalát, az élen haladók épphogy el tudták kerülni az állatot. A közösségi oldalak egyik, másik fekete öves kommentelője szerint a nagyobb hírverés érdekében csalták oda a vadat.

Benoit Cosnefroy nyerte a Tour de Hongrie második szakaszát
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Tour de Hongrie szervezője reagált az őz esetére

„Bármennyire is igyekszem, egyelőre nem beszélem az őzek nyelvét” – reagált az Origónak a vicces felvetésre Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője.

Higgyék el, nem egyeztettem az állattal, hogy mikor kell kiugrania a bokrok mögül”

 A főszervező szerint egyébként a magyar körverseny már a rajthoz álló országúti kerekezők korábbi híre, neve és eredményei miatt is kiérdemelte azt, hogy a sportvilágban kiemelt figyelem kísérje. Az már megint más kérdés, hogy a Bambi váratlan „színre lépése” ugrásszerűen megnövelte a versenyről szóló híradások számát.

„Kétségtelen, hogy az őz miatt is nagyot ment a világsajtóban a magyar körverseny, aminek természetesen örülünk, de a „szakmabeliek” nem csak a vadkaland miatt érdeklődnek a Tour de Hongrie iránt. Várhatóan nem csak állati izgalmakban lesz részünk a folytatásban.

A verseny egyébként a vasárnapi Balatonalmádi-Veszprém 147 km-es szakasszal zárul.

