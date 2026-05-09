Conor McGregor (10-4 UFC, 22-6 MMA) arra készült, hogy a UFC Fehér Házi gáláján térhet majd vissza, erről viszont lemaradt. Dana White, a UFC elnök vezérigazgatója akkor még nem tudott információkkal szolgálni az ír harcosról, most azonban pontosan kimondta, mikorra várható a korábbi két súlycsoportos bajnok visszatérése.

Újra láthatjuk McGregort a UFC-ben?

Fotó: STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Újra láthatjuk McGregort a UFC-ben?

Conor McGregor utoljára 2021-ben harcolt, Dustin Poirier ellen veszített TKO-val, ráadásul csúnyán el is törte a lábát, így hosszú kényszerpihenőre vonult. Az ír harcos legutóbb 2024-ben állt ilyen közel a visszatéréshez, akkor mindent megígért, már bejelentett meccs is volt Michael Chandler ellen. A UFC 303-ra tervezett mérkőzést azonban egy edzésen szerzett lábujjsérülés miatt kénytelen volt lemondani.

Tavaly 18 hónapos eltiltással sújtották, ugyanis megsértette a UFC doppingellenes szabályzatát még 2024-ben. A szervezetnél a harcosok véletlenszerű ellenőrzéseknek vannak alávetve, ennek pedig nem tett eleget. A felfüggesztés visszamenőleg, 2024 szeptember 20-tól idén március 20-ig tartott.

Nem sokkal később, szintén márciusban, az eltiltás letelte előtt néhány héttel újra nagy hírrel szolgált: „tárgyalok a UFC-vel egy mérkőzésről, ami vagy a Fehér Házban, vagy annak környékén lesz. Valamikor a nyáron McGregor visszatér”.

Mint utóbb kiderült, a Fehér Házi gáláról kihagyták a legenda nevét. Akkor Dana White azt mondta, „nem tudok új információkkal szolgálni, de nyilvánvalóan tárgyalunk Conorral”. A nyári visszatérés azonban még összejöhet, a szervezet első embere konkrét információkkal szolgált a Jim Rome Show-ban.

Ki ellen harcolhat Conor McGregor?

Egyértelmű. Dana White az utóbbi években nem beszélt ilyen konkrétan és határozottan McGregorról. Való igaz, túlzottan sok oka nem is lett volna rá.

A súlyos lábtörése óta eltelt hosszú kihagyás, valamint a 37 éves életkora miatt kérdéses, hogy a teste még képes-e elviselni a küzdősporttal járó óriási igénybevételt. Valójában folyamatosan a felszínen volt a visszatérés. McGregor ígérgette azt, de tologatta az időpontokat és sokszor úgy tűnt, a visszatérése már-már inkább egy marketingkampány. Ehhez hozzátartozik, hogy az ír a sportág történetének leggazdagabb harcosa. Aligha gyötri megélhetési kényszer és éhség, ami egykor a csúcsig repítette őt.