Korábban már beszámoltunk arról az Origón, hogy hosszú ideje nem láthattunk magyar zászlót a világ legnagyobb és legismertebb vegyes harcművészeti szervezeténél. Fábián Melinda 2018-ban szerepelt az UFC-ben, most azonban Ollie Schmid beugrósként vállalta a mérkőzést a kőkemény marokkói Marwan Rahiki ellen.

Az UFC-ben bunyózhatott a magyar harcos

Fotó: fightomic.com

Hamar kiütötték a magyar bunyóst az UFC-ben

A „Hungarian Stallion", azaz lefordítva, a „Magyar Csődör" becenévre hallgató Schmid minimális felkészülési idővel vállalta el a harcot Marwan Rahiki ellen. A magyar származású sportoló Jack Jenkins sérülése miatt kapta meg a lehetőséget. A 25 éves Schmid az utolsó három mérkőzését megnyerte és a City Kickboxing új-zélandi születésű harcosa, aki egyébként Új-Zélandon él, viszont a szülei magyarok.

A gálára visszatérve szombaton kora délután sajnos Rahiki egy megsemmisítő erejű ütéssel KO-zta Ollie-t az első menetben, megtartva ezzel a veretlenségét, a mérlege immár 9-0, Ollie-é pedig 4-3-ra romlott le.