Magyar szempontból kifejezetten jó időpontban, szombat kora délután lehetett már mérkőzéseket nézni az ausztráliai gálán. Perth városába látogatott az UFC mezőnye, benne pedig egy beugró magyar bunyóssal.

Korábban már beszámoltunk arról az Origón, hogy hosszú ideje nem láthattunk magyar zászlót a világ legnagyobb és legismertebb vegyes harcművészeti szervezeténél. Fábián Melinda 2018-ban szerepelt az UFC-ben, most azonban Ollie Schmid beugrósként vállalta a mérkőzést a kőkemény marokkói Marwan Rahiki ellen. 

Az UFC-ben bunyózhatott a magyar harcos
Hamar kiütötték a magyar bunyóst az UFC-ben

A „Hungarian Stallion", azaz lefordítva, a „Magyar Csődör" becenévre hallgató Schmid minimális felkészülési idővel vállalta el a harcot Marwan Rahiki ellen. A magyar származású sportoló Jack Jenkins sérülése miatt kapta meg a lehetőséget. A 25 éves Schmid az utolsó három mérkőzését megnyerte és a City Kickboxing új-zélandi születésű harcosa, aki egyébként Új-Zélandon él, viszont a szülei magyarok.

A gálára visszatérve szombaton kora délután sajnos Rahiki egy megsemmisítő erejű ütéssel KO-zta Ollie-t az első menetben, megtartva ezzel a veretlenségét, a mérlege immár 9-0, Ollie-é pedig 4-3-ra romlott le.

 

