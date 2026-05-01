Hosszú ideje nem láthattunk magyar zászlót a világ legnagyobb és legismertebb vegyes harcművészeti szervezeténél. Fábián Melinda 2018-ban szerepelt a UFC-ben, most azonban Ollie Schmid beugrósként vállalta a mérkőzést.

Magyar harcosnak szurkolhatunk a UFC gáláján

A „Hungarian Stallion", azaz lefordítva, a „Magyar Csődör" becenévre hallgató Schmid minimális felkészülési idővel vállalta el a harcot Marwan Rahiki ellen. A magyar származású harcos Jack Jenkins sérülése miatt kapta meg a lehetőséget.

A 25 éves Schmid az utolsó három mérkőzését megnyerte és a City Kickboxing új-zélandi születésű harcosa. Új-Zélandon él, viszont a szülei magyarok.

Hajrá Magyarország, itt vagyunk! Ide értünk!”

– üzent az Instagram oldalára feltöltött videója végén, tökéletes magyarsággal.

Schmid fekete öves, taekwondo alapokkal rendelkezik, valamint kék öves brazil jiu-jitsuban, 2019-ban IMMAF Óceániai bajnok volt - írja a Totaldamage oldala. Schmid 4-2-es mérleggel rendelkezik, három győzelmet TKO-val zsebelt be. Amatőr szinten nyolc győzelem mellett három vereséget jegyez. Marokkói ellenfele, Marwan Rahiki veretlen, 8-0-s mérleggel áll, hetet TKO-val tudott megnyerni.

A magyar származású harcos a UFC Fight Night perthi gáláján ültetőmeccsei során lesz érdekelt, a küzdelmek itthoni idő szerint 10 órakor kezdődnek. A főkártyás küzdelmek 13 órakor kezdődnek majd, a főmeccset Jack Della Maddalena és Carlos Prates vívja.