A globális küzdősport-piacot közel négy évtizede formáló Scott Coker bejelentette nagyszabású visszatérését. Coker egy új, nemzetközi vegyes harcművészeti (MMA) liga felépítésén dolgozik, amely új mércét állít fel a sportágban, és a sportolókat helyezi a globális MMA-rendszer középpontjába. A vállalkozás 60 millió dolláros (több mint 18 milliárd forintos) tőkebevonással indul, amelyet a Creator Sports Capital vezetett, a Griffin Gaming Partners, valamint a sport, a média, a technológia és a pénzügyek területéről érkező stratégiai befektetők koalíciójának részvételével. Nagyon úgy néz ki, hogy az UFC felkötheti a nadrágját.

A Bellator és az UFC vetélytársak voltak az MMA piacán

Az UFC méltó vetélytársat kaphat az Egyesült Államokban

A vegyes harcművészetek piaca globálisan több mint 20 milliárd dolláros iparággá nőtte ki magát, világszerte több mint 625 millió rajongóval, akiket nagyrészt a rendkívül értékes, 18–34 év közötti férfi demográfiai csoport alkot. Az iparági előrejelzések szerint az MMA 2035-re a világ harmadik legnézettebb sportágává válhat. A növekedés ellenére a több mint 40 országban tevékenykedő profi sportolók számára hiányzik a karrierépítés és az elit szintű versenyzés egyértelmű életútja – ezt az űrt hivatott betölteni az új liga.

Coker páratlan szakmai múlttal érkezik a projektbe: korábban a Strikeforce és a Bellator MMA nevű legendás franchise-ok alapítójaként és globális szintű felépítőjeként szerzett nevet. A sportág úttörőjeként ő szervezte az első MMA-eseményeket Kaliforniában, Franciaországban, Olaszországban, Magyarországon és Izraelben. A Strikeforce élén elsőként mutatott be női MMA-t kiemelt platformon, és elsőként közvetített női főmérkőzést az országos televízióban. Globálisan több mint 700 rendezvény során Coker olyan MMA-legendák karrierjét fedezte fel és gondozta, mint Daniel Cormier, Ronda Rousey, Gina Carano, Cris Cyborg, Tyron Woodley, AJ McKee, Aaron Pico, Usman Nurmagomedov és Luke Rockhold.

„Mindig tudtam, hogy akkor akarok visszatérni, amikor eljön a megfelelő idő, a megfelelő jövőkép és egy gondosan megválogatott csapat. Ez az idő most jött el” – nyilatkozta Coker, aki a vállalat vezérigazgatói (CEO) posztját tölti be. „Hatalmas az igény egy friss, új globális márkára az MMA-ban. Ez az új liga a lényeghez való visszatérésről szól: a verseny tisztaságáról, a sportolók tiszteletéről és az ő rendkívüli életútjuk megosztásáról a világgal. Valami hiteleset építünk, ami a sportolóké és a rajongóké, akik együtt élnek és lélegeznek ezzel a sportággal. Közel két évet töltöttem a koncepció kidolgozásával, és hálás vagyok Peternek, minden befektetőnknek és a csapatnak, amelyet most állítunk össze”.