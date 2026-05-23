Minden idők egyik legtechnikásabb nehézsúlyú bajnoka, Olekszandr Uszik szombat este újra ringbe lép. A szakértők egyöntetűen kongatják a vészharangot: ez nem egy elegáns sakkjátszma lesz, hanem egy kíméletlen, véres meccs lehet Uszik főszereplésével.

Az ukrán zseni eddig a gyorsaságával, a lábmunkájával és a zseniális taktikai érettségével semmisítette meg a nála jóval nagyobb ellenfeleket. Most azonban valami megváltozott a felkészülés során. Uszik a szokásosnál is több tiszta izomtömeget pakolt magára, 105 kilónál is nehezebben mérlegelt, miközben ellenfele 117 kg.

Uszik szombat este újra bokszol
Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

Uszik furcsa ellenfél ellen készül

A nehézsúlyú ökölvívás történetének egyik legkülönlegesebb és leglátványosabb gálájára készüli a világ: Olekszandr Uszik a Gizai piramisok és a Nagy Szfinx előtt védi meg világbajnoki címeit. Az ellenfele a Glory kick-box szervezet domináns nehézsúlyú bajnoka, Rico Verhoeven lesz.

Ez a mérkőzés Uszik pályafutásának első igazi „crossover” (szakágak közötti) összecsapása, ahol a technika találkozik a nyers, brutális fizikummal. Bár a WBA és az IBF szervezetek engedélyezték a meccset, a vb-övek hivatalosan csak Uszik győzelme esetén maradnak nála (ha Verhoeven nyer, a címek üressé válnak, mivel ő nincs rangsorolva az ökölvívó szervezeteknél). A WBC öve viszont tétként szerepel a ringben.

Olekszandr Uszik csaknem 3 kilóval nehezebb, mint amit a Daniel Dubois elleni legutóbbi meccsén nyomott. Az ukrán láthatóan komoly izomtömeget pakolt magára, hogy bírja a fizikai gyűrődést a nála sokkal nagyobb ellenféllel szemben.

Ukraine's Oleksandr Usyk (L) shakes hands with Netherlands' Rico Verhoeven during a press conference at the Grand Egyptian Museum in Giza on May 21, 2026, ahead of their WBC World Heavyweight Championship 'Glory in Giza' boxing match in Egypt. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
Brutális harc jöhet
Rico Verhoeven igazi kolosszusként érkezik az ökölvívó ringbe: 117,3 kg-ot nyomott a mérlegen, ami azt jelenti, hogy több mint 11 kilogrammos tiszta súlyelőnyben lesz az ukrán bajnokkal szemben.

Uszik annyira komolyan veszi a holland óriás jelentette fenyegetést, hogy a hírek szerint a teljes edzőtábor ideje alatt teljesen elvágta magát a külvilágtól: a telefonját kikapcsolta, és még a családjával sem tartotta a kapcsolatot, hogy semmi se vonja el a figyelmét.

Verhoeven ugyan csak a második profi ökölvívó mérkőzésére készül, de a kick-boxban eltöltött évek alatt hozzászokott a könyörtelen, folyamatos adok-kapokhoz és a belharchoz. 

