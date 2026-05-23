Az ukrán zseni eddig a gyorsaságával, a lábmunkájával és a zseniális taktikai érettségével semmisítette meg a nála jóval nagyobb ellenfeleket. Most azonban valami megváltozott a felkészülés során. Uszik a szokásosnál is több tiszta izomtömeget pakolt magára, 105 kilónál is nehezebben mérlegelt, miközben ellenfele 117 kg.

Uszik szombat este újra bokszol

Uszik furcsa ellenfél ellen készül

A nehézsúlyú ökölvívás történetének egyik legkülönlegesebb és leglátványosabb gálájára készüli a világ: Olekszandr Uszik a Gizai piramisok és a Nagy Szfinx előtt védi meg világbajnoki címeit. Az ellenfele a Glory kick-box szervezet domináns nehézsúlyú bajnoka, Rico Verhoeven lesz.

Ez a mérkőzés Uszik pályafutásának első igazi „crossover” (szakágak közötti) összecsapása, ahol a technika találkozik a nyers, brutális fizikummal. Bár a WBA és az IBF szervezetek engedélyezték a meccset, a vb-övek hivatalosan csak Uszik győzelme esetén maradnak nála (ha Verhoeven nyer, a címek üressé válnak, mivel ő nincs rangsorolva az ökölvívó szervezeteknél). A WBC öve viszont tétként szerepel a ringben.

Olekszandr Uszik csaknem 3 kilóval nehezebb, mint amit a Daniel Dubois elleni legutóbbi meccsén nyomott. Az ukrán láthatóan komoly izomtömeget pakolt magára, hogy bírja a fizikai gyűrődést a nála sokkal nagyobb ellenféllel szemben.

Brutális harc jöhet

Rico Verhoeven igazi kolosszusként érkezik az ökölvívó ringbe: 117,3 kg-ot nyomott a mérlegen, ami azt jelenti, hogy több mint 11 kilogrammos tiszta súlyelőnyben lesz az ukrán bajnokkal szemben.

Uszik annyira komolyan veszi a holland óriás jelentette fenyegetést, hogy a hírek szerint a teljes edzőtábor ideje alatt teljesen elvágta magát a külvilágtól: a telefonját kikapcsolta, és még a családjával sem tartotta a kapcsolatot, hogy semmi se vonja el a figyelmét.

Verhoeven ugyan csak a második profi ökölvívó mérkőzésére készül, de a kick-boxban eltöltött évek alatt hozzászokott a könyörtelen, folyamatos adok-kapokhoz és a belharchoz.