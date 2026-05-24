Ahogyan arról korábban is beszámoltunk, az ukrán Olekszandr Uszik hihetetlen módon készült fel a Rico Verhoeven elleni címmérkőzésére, amit a gízai piramisoknál és a Nagy Szfinx előtt rendeztek meg. A 39 éves ukrán klasszis jelentős mennyiségű izmot pakolt magára, de így sem érhette el a holland szintjét, aki 117 kilogrammal mérlegelt be. Uszik a felkészülés alatt elzárta magát a külvilágtól, s még a családjával sem beszélgetett.

Uszik és Verhoeven hihetetlen csatát vívtak

Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

Uszik nyerte az egyiptomi csatát, de sokan elégedetlenek

A Daily Mail a cikkében kiemelte, hogy bár Olekszandr Uszik elkerülte a boksztörténelem egyik legnagyobb meglepetését, Rico Verhoeven mégis meg tudta szorongatni a gízai piramisok előtt.

Uszik végül a 11. menetben, egy lenyűgöző bal felütéssel kényszerítette földre a hollandot, majd az újraindítás után megrohamozta ellenfelét, a bíró pedig egy másodperccel a menet vége előtt leállította a mérkőzést.

„Nagyon köszönöm. Tudom, hogy most az ukrán emberek óvóhelyeken ülnek, a lányom is, aki szintén ott volt, de küldött nekem egy üzenetet, amiben ez állt: Apa, szeretlek, győzni fogsz! − fogalmazott a győzelem után Uszik. − Rico, csodálatos harcos vagy. Köszönöm neked és a csapatodnak is, kemény bunyó volt.”

Rico Verhoeven just had his win over Oleksandr Usyk STOLEN by the ref‼️



Dominating Usyk as a 1-0 boxer and they stop the fight AFTER THE BELL⁉️#UsykRico pic.twitter.com/eWN5lHRgON — Combat Casuals (@Combat_Casuals) May 23, 2026

Verhoeven csalódottan nyilatkozott, értékelésében kiemelte, hogy szerinte a bírónak nem kellett volna leléptetnie őt, mivel felépült volna az utolsó menetre. A szurkolók a hollanddal értettek egyet, sőt fel is háborodtak, amiért Mark Lyson pontosan egy másodperccel a 11. menet vége előtt állította le a bunyót. Nem segített a helyzeten a kiszivárgott pontozólap sem, amely szerint Verhoeven vezetett.

Korrupt és alkalmatlan bírók. Nevetséges pontozás, Rico mérföldekkel jobb volt”

− írta egy dühös kommentelő.

Uszik lehetőségei a következők: visszavágó Verhoevennel vagy Agit Kabayel ellen. Meglátjuk, hogy dönt a bokszlegenda.