Kristian Gkolomeev 20,81 másodperces idővel nyerte meg az 50 méteres gyorsúszást az Enhanced Gamesen, ezzel jobb eredményt ért el, mint az ausztrál Cameron McEvoy hivatalos, 20,88 másodperces világcsúcsa. A görög úszó a győzelemért járó 250 ezer dollár, vagyis nagyjából 77,3 millió forint mellé további egymillió dolláros, azaz körülbelül 309,2 millió forintos bónuszt kapott, így dollármilliomosként távozhatott a Las Vegas-i versenyről.

Siker, pénz, csillogás és új világcsúcs Las Vegasban

Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

Nem ismerik el hivatalosan világcsúcsnak

Gkolomeev ideje papíron minden eddiginél gyorsabb 50 méter gyorson, de a teljesítményt nem hitelesítik hivatalos világcsúcsként.

Ennek oka, hogy az Enhanced Games nem tartozik a nemzetközi sportági szövetségek versenyrendszerébe, és nem követi a hagyományos doppingellenes szabályokat.

A BBC beszámolója szerint Gkolomeev olyan úszódresszben versenyzett, amelyet a hivatalos úszóversenyeken nem engedélyeznek, ez is kizárja, hogy az eredményét a sportág hivatalos rekordjaként kezeljék.

Ezért hívják doppingolimpiának az Enhanced Gamest

Az Enhanced Games lényege, hogy a résztvevők orvosi felügyelet mellett használhatnak teljesítményfokozó szereket. A szervezők szerint ezzel azt akarják megmutatni, mire képes az emberi test a hagyományos sportági korlátozások nélkül, a kritikusok viszont veszélyesnek és etikátlannak tartják a kezdeményezést.

A verseny nem az olimpiai mozgalom része, és semmi köze a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz. A „doppingolimpia” elnevezés ezért nem hivatalos név, hanem a sajtóban elterjedt becenév, amely arra utal, hogy az esemény szakít a megszokott doppingellenes szabályokkal.

Több sztár is elindult a vitatott versenyen

Az Enhanced Games egyik legismertebb indulója az ausztrál James Magnussen volt, aki korábban azt ígérte, hogy megpróbálja megdönteni az 50 méteres gyorsúszás rekordját. Ez végül nem neki, hanem Gkolomeevnek sikerült.

A verseny ugyanakkor nem hozott annyi kiemelkedő eredményt, mint amennyit a szervezők előzetesen vártak. A férfi 50 méteres gyorsúszásban elért idő lett az esemény legnagyobb szenzációja, még akkor is, ha hivatalos világcsúcsként nem kerülhet be a sportág rekordkönyvébe.

A hatalmas pénzdíjakat magánbefektetői forrásokból finanszírozzák: az Enhanced Games mögött több ismert tech- és kockázatitőke-befektető is megjelent, köztük Peter Thiel, Balaji Srinivasan és Christian Angermayer, később pedig Donald Trump Jr. 1789 Capital nevű befektetési cége is beszállt a projektbe.

A szervezők szerint az esemény teljesen magánfinanszírozású, nem állami vagy olimpiai pénzből működik.