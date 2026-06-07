A Roland Garros férfi egyes döntője előtt minden Alexander Zverev vállára nehezedett. A 29 éves német teniszező korábban háromszor bukott el Grand Slam-fináléban, Párizsban pedig most olyan lehetőséget kapott, amilyenből egy játékos pályafutásában talán csak egyetlen adódik: a címvédő Carlos Alcaraz sérülés miatt el sem indult, Jannik Sinner és Novak Djokovic is idő előtt kiesett, a fináléban pedig a pályafutása első Grand Slam-döntőjét játszó Flavio Cobolli állt vele szemben.
Alexander Zverev előtt megnyílt az út, de majdnem összeroppant alatta
A szakértők már a döntő előtt arról beszéltek, hogy ha Zverev ezt az esélyt sem tudja kihasználni, akkor talán soha nem lesz Grand Slam-bajnok. A német teniszező ennek megfelelően kezdett: az első szettet 6:1-re megnyerte, és úgy tűnt, gyorsan lezárhatja a finálét.
A folytatásban azonban megjelentek a régi démonok. Zverev játéka szétesett, egyre több lett a bizonytalan tenyeres, az elrontott második adogatás és a rossz döntés.
Cobolli kihasználta a megingást, 6:4-re megnyerte a második játszmát, majd a harmadik szett elvesztése után sem adta fel.
A döntő negyedik játszmája már inkább emlékeztetett pszichodrámára, mint klasszikus Grand Slam-fináléra. Zverev láthatóan nehezen viselte a nyomást, többször is nyújtotta a lábát, és a pontok között egyre több időt próbált nyerni. A játékvezető időhúzás miatt figyelmeztette is, a német pedig 5:6-nál, közvetlenül a rövidítés előtt orvosi segítséget kért görcs miatt.
Cobolli visszajött a sírból, de a döntő szettre elfogyott
Flavio Cobolli a negyedik szett rövidítésében még egyszer minden erejét összeszedte. Az olasz 7–5-re megnyerte a tie-breaket, ezzel kiegyenlített, és úgy tűnt, Zverev megint elbukhatja azt a meccset, amelyet már a kezében tartott.
A döntő játszmában azonban teljesen megfordult a mentális teher. Zverev korán brékelt, Cobolli pedig egyre fáradtabbnak és reménytelenebbnek tűnt.
Az olasz a saját testével is harcolt, a combját ütögette az ütőjével, próbált életet vinni a merevedő lábaiba, de már nem tudott valódi ellenállást kifejteni.
Zverev ekkor már nem engedte ki a kezéből a történelmi lehetőséget. Az ötödik szettet újra 6:1-re nyerte meg, és 4 óra 16 perc után lezárta a mérkőzést: 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1-re győzött Flavio Cobolli ellen.
Végre boldog vége lett Zverev párizsi történetének
A meccslabda után Zverev a salakra rogyott, majd a csapatával ünnepelt. A győzelem nemcsak az első Grand Slam-trófeáját jelentette, hanem azt is, hogy Boris Becker 1996-os Australian Open-sikere óta ő lett az első német férfi teniszező, aki major-tornát nyert.
A trófeaátadó után Zverev arról beszélt, mennyire különleges számára a Philippe Chatrier. Felidézte, hogy négy évvel ezelőtt ugyanitt szenvedett súlyos bokasérülést, két éve pedig elveszítette a Roland Garros döntőjét, most azonban végre boldog befejezést kapott a története.
„Négy évvel ezelőtt abban a sarokban feküdtem hét elszakadt szalaggal és két törött csonttal, két éve Grand Slam-döntőt veszítettem itt, most viszont végre boldog vége lett a történetnek” – mondta a meghatott Zverev, aki Cobollinak is üzent: szívből reméli, hogy az olasz hamarosan szintén Grand Slam-trófeát emelhet a magasba.
A német teniszező a saját csapatának is külön köszönetet mondott. Úgy fogalmazott, rengeteg fájdalmas vereségen mentek keresztül együtt, de a végén eljutottak oda, amiért egész pályafutása során dolgozott: Grand Slam-bajnok lett.
Cobolli könnyeivel küszködve fogadta a vereséget, de pályafutása első Grand Slam-döntője így is karrierje legnagyobb eredménye. Az olasz játékos a döntő jelentős részében hatalmasat küzdött, de az ötödik szettre fizikailag és mentálisan is elfogyott. Zverev számára viszont ez a győzelem mindent átírt: a német teniszező többé nem a legjobb Grand Slam-trófea nélküli játékosként, hanem Roland Garros-bajnokként folytathatja a pályafutását.
Roland Garros, férfi egyes, döntő:
Alexander Zverev – Flavio Cobolli 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5–7), 6:1