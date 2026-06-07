A Roland Garros férfi egyes döntője előtt minden Alexander Zverev vállára nehezedett. A 29 éves német teniszező korábban háromszor bukott el Grand Slam-fináléban, Párizsban pedig most olyan lehetőséget kapott, amilyenből egy játékos pályafutásában talán csak egyetlen adódik: a címvédő Carlos Alcaraz sérülés miatt el sem indult, Jannik Sinner és Novak Djokovic is idő előtt kiesett, a fináléban pedig a pályafutása első Grand Slam-döntőjét játszó Flavio Cobolli állt vele szemben.

Alexander Zverev öröme határtalan volt a győzelem után

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Alexander Zverev előtt megnyílt az út, de majdnem összeroppant alatta

A szakértők már a döntő előtt arról beszéltek, hogy ha Zverev ezt az esélyt sem tudja kihasználni, akkor talán soha nem lesz Grand Slam-bajnok. A német teniszező ennek megfelelően kezdett: az első szettet 6:1-re megnyerte, és úgy tűnt, gyorsan lezárhatja a finálét.

A folytatásban azonban megjelentek a régi démonok. Zverev játéka szétesett, egyre több lett a bizonytalan tenyeres, az elrontott második adogatás és a rossz döntés.

Cobolli kihasználta a megingást, 6:4-re megnyerte a második játszmát, majd a harmadik szett elvesztése után sem adta fel.

A döntő negyedik játszmája már inkább emlékeztetett pszichodrámára, mint klasszikus Grand Slam-fináléra. Zverev láthatóan nehezen viselte a nyomást, többször is nyújtotta a lábát, és a pontok között egyre több időt próbált nyerni. A játékvezető időhúzás miatt figyelmeztette is, a német pedig 5:6-nál, közvetlenül a rövidítés előtt orvosi segítséget kért görcs miatt.

Cobolli visszajött a sírból, de a döntő szettre elfogyott

Flavio Cobolli a negyedik szett rövidítésében még egyszer minden erejét összeszedte. Az olasz 7–5-re megnyerte a tie-breaket, ezzel kiegyenlített, és úgy tűnt, Zverev megint elbukhatja azt a meccset, amelyet már a kezében tartott.

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A döntő játszmában azonban teljesen megfordult a mentális teher. Zverev korán brékelt, Cobolli pedig egyre fáradtabbnak és reménytelenebbnek tűnt.

Az olasz a saját testével is harcolt, a combját ütögette az ütőjével, próbált életet vinni a merevedő lábaiba, de már nem tudott valódi ellenállást kifejteni.

Zverev ekkor már nem engedte ki a kezéből a történelmi lehetőséget. Az ötödik szettet újra 6:1-re nyerte meg, és 4 óra 16 perc után lezárta a mérkőzést: 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1-re győzött Flavio Cobolli ellen.