Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor is üzent Sulyok Tamásnak – ezt önnek is látnia kell!

Ezt látnia kell!

Rá sem ismerni némelyikükre: így néznek ki ma a Vészhelyzet sztárjai

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megtört az átok Párizsban: Alexander Zverev a három elveszített Grand Slam-döntő után végre megszerezte élete első major trófeáját a Roland Garroson. Alexander Zverev több mint négyórás mentális és fizikai túlélőtúra végén nyert, a csata végén az olasz Flavio Cobolli teljesen összeomlott.

A Roland Garros férfi egyes döntője előtt minden Alexander Zverev vállára nehezedett. A 29 éves német teniszező korábban háromszor bukott el Grand Slam-fináléban, Párizsban pedig most olyan lehetőséget kapott, amilyenből egy játékos pályafutásában talán csak egyetlen adódik: a címvédő Carlos Alcaraz sérülés miatt el sem indult, Jannik Sinner és Novak Djokovic is idő előtt kiesett, a fináléban pedig a pályafutása első Grand Slam-döntőjét játszó Flavio Cobolli állt vele szemben.

Alexander Zverev öröme határtalan volt a győzelem után Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP
Alexander Zverev öröme határtalan volt a győzelem után
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Alexander Zverev előtt megnyílt az út, de majdnem összeroppant alatta

A szakértők már a döntő előtt arról beszéltek, hogy ha Zverev ezt az esélyt sem tudja kihasználni, akkor talán soha nem lesz Grand Slam-bajnok. A német teniszező ennek megfelelően kezdett: az első szettet 6:1-re megnyerte, és úgy tűnt, gyorsan lezárhatja a finálét.

A folytatásban azonban megjelentek a régi démonok. Zverev játéka szétesett, egyre több lett a bizonytalan tenyeres, az elrontott második adogatás és a rossz döntés.

Cobolli kihasználta a megingást, 6:4-re megnyerte a második játszmát, majd a harmadik szett elvesztése után sem adta fel.

A döntő negyedik játszmája már inkább emlékeztetett pszichodrámára, mint klasszikus Grand Slam-fináléra. Zverev láthatóan nehezen viselte a nyomást, többször is nyújtotta a lábát, és a pontok között egyre több időt próbált nyerni. A játékvezető időhúzás miatt figyelmeztette is, a német pedig 5:6-nál, közvetlenül a rövidítés előtt orvosi segítséget kért görcs miatt.

Cobolli visszajött a sírból, de a döntő szettre elfogyott

Flavio Cobolli a negyedik szett rövidítésében még egyszer minden erejét összeszedte. Az olasz 7–5-re megnyerte a tie-breaket, ezzel kiegyenlített, és úgy tűnt, Zverev megint elbukhatja azt a meccset, amelyet már a kezében tartott.

PARIS, FRANCE - JUNE 07: Germany's Alexander Zverev and Italy's Flavio Cobolli (not seen) compete during their men's final singles match on day 15 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on June 7, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A döntő játszmában azonban teljesen megfordult a mentális teher. Zverev korán brékelt, Cobolli pedig egyre fáradtabbnak és reménytelenebbnek tűnt.

Az olasz a saját testével is harcolt, a combját ütögette az ütőjével, próbált életet vinni a merevedő lábaiba, de már nem tudott valódi ellenállást kifejteni.

Zverev ekkor már nem engedte ki a kezéből a történelmi lehetőséget. Az ötödik szettet újra 6:1-re nyerte meg, és 4 óra 16 perc után lezárta a mérkőzést: 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1-re győzött Flavio Cobolli ellen.

Végre boldog vége lett Zverev párizsi történetének

A meccslabda után Zverev a salakra rogyott, majd a csapatával ünnepelt. A győzelem nemcsak az első Grand Slam-trófeáját jelentette, hanem azt is, hogy Boris Becker 1996-os Australian Open-sikere óta ő lett az első német férfi teniszező, aki major-tornát nyert.

A trófeaátadó után Zverev arról beszélt, mennyire különleges számára a Philippe Chatrier. Felidézte, hogy négy évvel ezelőtt ugyanitt szenvedett súlyos bokasérülést, két éve pedig elveszítette a Roland Garros döntőjét, most azonban végre boldog befejezést kapott a története.

„Négy évvel ezelőtt abban a sarokban feküdtem hét elszakadt szalaggal és két törött csonttal, két éve Grand Slam-döntőt veszítettem itt, most viszont végre boldog vége lett a történetnek” – mondta a meghatott Zverev, aki Cobollinak is üzent: szívből reméli, hogy az olasz hamarosan szintén Grand Slam-trófeát emelhet a magasba.

Germany's Alexander Zverev kisses the trophy after winning the French Open tennis tournament men's singles final match against Italy's Flavio Cobolli on day 15 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on June 7, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A német teniszező a saját csapatának is külön köszönetet mondott. Úgy fogalmazott, rengeteg fájdalmas vereségen mentek keresztül együtt, de a végén eljutottak oda, amiért egész pályafutása során dolgozott: Grand Slam-bajnok lett.

Cobolli könnyeivel küszködve fogadta a vereséget, de pályafutása első Grand Slam-döntője így is karrierje legnagyobb eredménye. Az olasz játékos a döntő jelentős részében hatalmasat küzdött, de az ötödik szettre fizikailag és mentálisan is elfogyott. Zverev számára viszont ez a győzelem mindent átírt: a német teniszező többé nem a legjobb Grand Slam-trófea nélküli játékosként, hanem Roland Garros-bajnokként folytathatja a pályafutását.

Roland Garros, férfi egyes, döntő:
Alexander Zverev – Flavio Cobolli 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5–7), 6:1

Őrületes botránya miatt figyelt fel a világ az új Rafael Nadalnak kikiáltott teniszsztárra
Az orosz tinisztár történelmet írt a Roland Garroson, véget vetett Chwalinska tündérmeséjének
Zverev egy 59 perces vereséggel 1,5 millió dollárt keresett

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!