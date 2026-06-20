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Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres nyíltvízi úszó számot a portugáliai Setúbalban rendezett világkupán. Az olimpiai bronzérmes Betlehem ezzel az összetett pontversenyben is az élre került.

A 22 éves Betlehem Dávid rendkívül szoros csatában győzte le a francia Sacha Vellyt, akit mindössze három tizedmásodperccel előzött meg a célban.

Betlehem Dávid aranyérmes az ibizai világkupaversenyen
Betlehem Dávid a setúbali világkupaversenyen is remekelt
Fotó: Mauro Pimentel/AFP

Az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf ezúttal a 4. helyen végzett, alig egy tizedmásodperccel lemaradva a bronzéremről. Betlehem ezzel a sikerrel a második magyar úszó lett, aki megnyerte az összetett vk-sorozatot, Rasovszky korábban négyszer is végzett az élen.

Betlehem Dávid milliókat keresett győzelmével

A magyar úszó egész szezonban kiegyensúlyozottan szerepelt: minden állomáson dobogóra állt, többek között Somabayen második lett, Ibizán győzött több számban is, Golfo Aranciban pedig szintén első helyet szerzett.

Betlehem a célba érkezés után elmondta, hogy kemény, hideg vizes verseny volt, ahol a hajrá rendkívül szorosra sikerült. Győzelmével a vk-összetett elsőségért járó 50 ezer dollárt (15 millió forint) is megszerezte.

 

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