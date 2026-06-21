A Világkupa-szezon zárásaként, Setubalban Fábián Bettina ezüstérmet szerzett a 3 km-es kieséses versenyben, míg a 10 km összetettjét szombaton megnyerő Betlehem Dávid egy kisebb rontás miatt 4. helyen zárt.

Betlehem Dávid negyedik hellyel zárt Fotó: AFP

Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid a szokott magabiztossággal haladt vasárnap is. Tartalékolva ment tovább harmadikként 1500-ról és 1000-ről, hogy aztán a fináléban az utolsó bójánál hibázzon egyet –

túlságosan belülre keveredett, márpedig az ő adottságaival ez életveszélyes, a nagyok ugyanis simán lenyomják, ahogy az most is történt.

Így innentől hiába próbált hajrázni, saját bevallása szerint az igen hideg vízben úszott szombati tíz kilométer is benne maradt annyira, hogy a két rossz összeadódva meggátolja a szokásos „betlehemes” hajrában, így az ezen a távon Ibizán és Golfo Aranciban szerzett aranyérmek után ezúttal negyedik helyen végzett, bár csupán négy tizeden múlt, hogy nem tudott visszamászni a dobogóra a végén - írja a szövetség honlapja.

Betlehem Dávid morcosan értékelt

Ez persze semmit nem von le a királyszámban elért bravúrból: 2026-ban Betlehem Dávid a Világkupa-összetett győztese.

„Jó verseny volt a szombati, kicsit hideg volt a víz, mégis örülök, hogy végig ura maradtam a helyzetnek. Úgy tudtam visszajönni az ötödik körben, hogy miközben az egész mezőny gyorsult, én is tudtam gyorsulni és nyerni, így egy viszonylag jó hétvégét zártam” – értékelt a vasárnapi malőr okán kissé morcosan Dávid, aki júliusban a Szokolai László vezette csapattal a livignói magaslaton edzőtáborozik majd, hogy aztán csúcsra járatva álljon rajthoz a párizsi Európa-bajnokságon, ahol augusztus 4-én kezdődnek a nyíltvízi versenyek.