Napra pontosan egy év múlva, 2027. június 26-án rajtol a budapesti vizes világbajnokság. A magyar főváros 2017 és 2022 után immár harmadik alkalommal adhat otthont a világ egyik legrangosabb sporteseményének. A 2027-es világbajnokság azonban több újdonságot is tartogat. Az úszóversenyeknek és a vízilabdatornának ezúttal az MVM Dome ad otthont, míg a Duna Arénában a műugrók és a műúszók (szinkronúszók) küzdelmeit rendezik meg. A világbajnokság hivatalos sajtótájékoztatóján részt vett Brent Nowicki, a World Aquatics ügyvezető igazgatója, Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár, Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője, valamint két aktív klasszis sportoló is: Keszthelyi Rita, a női vízilabda-válogatott olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes csapatkapitánya, illetve Betlehem Dávid, olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes úszó.

Betlehem Dávid már nagyon várja a 2027-es budapesti vizes vb-t

Fotó: Tumbász Hédi

Betlehem Dávid: A világ legjobbjaként számolnak velem

Pár nappal ezelőtt még a nyílt vízi úszók világkupa-sorozatának összetett győzelmét ünnepelte Betlehem Dávid, most pedig már a 2027-es budapesti vizes világbajnokság sajtótájékoztatóján volt jelenése az MVM Dome-ban. Az Origónak külön elmondta, hogy a hazai rendezés plusz motivációt jelent számára, hiszen magyar közönség előtt versenyezhet majd, ráadásul a családja is élőben láthatja majd őt.

Van bennem emiatt egy kis plusz, de nem akkora, hogy teherként nehezedjen rám, vagy összeroppanjak a nyomás alatt. Az olimpia óta úgy vagyok vele, hogy minden, ami ezután jön, már csak plusz. Az pedig különösen nagy plusz, hogy itthon úszhatok, hazai közönség előtt, ráadásul úgy, hogy most már a világ legjobbjaként számolnak velem, és akár nagy meglepetést is okozhatok

- nyilatkozta az olimpiai bronzérmes úszó, aki azt is elárulta, hogy hazai vizes vb-n nem csak nyílt vízi úszásban indul.

10, 5 és 3 kilométeren valamit a váltóban is elindulok. Emellett medencében az 1500 méteren is rajthoz állok. Nyílt vízen pedig minden számban szeretnék indulni, de ezért még nagyon sokat kell dolgoznom.

Betlehem Dávidnak nem lesz sok ideje a pihenésre, hiszen 5 napja nyerte meg a setubali Világkupát, és máris a következő versenyre készül.